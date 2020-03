Szél Bernadett: a házi karanténhoz kell otthon is

Szél Bernadett szerint azonban az előrejelzések szerint hosszabb ideig elhúzódó válságos idők várnak az országra a koronavírus miatt.

Azok közül, akik a járvány nélkül is nehezen tartják magukat a felszínen, várhatóan sokan még keményebb helyzetbe kerülnek: elveszíthetik a jövedelmüket – sőt akár az állásukat is. Meg kell előzni, hogy az otthonukat is elveszítsék.