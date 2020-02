100 km/órás szél, hó, zivatar – térképen a riasztás

Narancssárga riasztásokat is kiadtak a viharos szél miatt, a hó és a zivatar veszélye miatt figyelmeztetések érvényesek.

Pénteken nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, később a középső tájakon is kisüt a nap, de északkeleten, keleten estig zárt maradhat a felhőzet. Kezdetben többfelé várható csapadék: főként eső, de északkeleten, keleten havas eső, hó is előfordulhat. A szél a Dunántúlon és a főváros térségében viharos lehet. A hőmérséklet napközben 2 és 8, késő este -3 és +4 fok között alalakul – írja a Kiderül.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a viharos szél miatt riasztást, figyelmeztést adott ki.

Azt írták, a Dunántúl nagy részén viharos lehet az északnyugati szél, 80-100 km/órás legerősebb lökésekkel, amely napközben a Duna-Tisza közére is átterjed, ott 90 km/órát meghaladó lökések a Duna vonalához közelebbi tájakon várhatók, de a Dunántúli-középhegységben és a Balatonnál 100 km/órát meghaladó lökések is lehetnek. Késő délután veszít erejéből a szél. Este fokozatosan a középső országrészben is megszűnnek a viharos lökések.

Vegyes formájú csapadék várható. Bács-Kiskun és Csongrád megyében a zivatar, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a havazás veszélye miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Azt írták, hogy 5 centit elérő hóréteg elsősorban csak a hegyekben alakulhat ki, de pár centis hóval átmeneti hótakaró esetleg máshol (Alföld középső és keleti része) is kialakulhat. Az összefüggő csapadék délutánra keletre, északkeltere húzódik vissza.

Kiemelt kép: MTI/Sóki Tamás