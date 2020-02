Tiborczék irodaházában landolt a turisztikai ügynökség 5 milliárdos munkája

Nettó 5 milliárd forintos megbízást kapott a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-től, pontosabban az ahhoz tartozó társaságoktól az Eubility Group Tanácsadó Kft. Ez a cég már eddig is milliárdos éves árbevételt produkált, tulajdonosai erős szálakkal kötődnek a NER-hez, a hírekbe pedig azzal kerültek be korábban, hogy kétes körülmények között jutottak szuper olcsó állami hitelhez és földekhez.

A turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó projektkoordinációra már meg is kötötték a szerződést, a teljesítés helyszíne az Egyesült Arab Emírségek, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria lesz. Akármit jelentsen, az eredményhirdetés szerint

A nyertes cég, az Eubility három üzletember, Figura Ferenc, Knyihár Krisztián és Dicső László érdekeltsége (az LPBF Holding Zrt.-n és az EUB-RESZ Zrt.-n keresztül). A mátészalkai Dicső neve eddig úgy forgott a sajtóban mint aki egy ideig ügyvezetője volt az Andrssy-Rezidencia Ingatlankezelő Kft.-nek, akkoriban, amikor a sztrádaépítő mogul, Szíjj László megszerezte.

Figura Ferenc és az állandó üzlettársa, Knyihár 2010-ben vette meg az Eubility Kft.-t, azóta összesen több mint 650 millió forint értékben nyertek el közpénzes megbízásokat, jellemzően projektelőkészítési, tanulmányírási feladatokra. Ennél is nagyobb összegekhez juthatnak abból a 10 milliárd forint keretösszegű szerződésből, amelyet az innovációs minisztérium által felügyelt Kormányzati Informatikai Fejlesztő Ügynökségtől kaptak meg 17 másik céggel közösen.

A vállalkozók azonban nemcsak a tanácsadásban építettek ki erős bástyákat, hanem az állami milliárdokkal segített napelembizniszbe is beszálltak. Ezen a pályán összeköthetők Sájer Gáborral, akitől a szálak egészen Tiborcz Istvánig, a miniszterelnök vejéig érnek. Sájer 2012-től vezette az Elios Zrt.-t, abban az időben is, amikor Tiborcz érdekeltségében állt a milliárdos állami megrendeléseket bezsebelő világítástechnikai cég, amelynél az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) költségvetési csalás, sőt bűnszövetkezet nyomaira bukkant (cikksorozatunkat erről itt olvashatja).

Sájer, illetve az Eubility-tulajokhoz köthető négy cég éppen ugyanott és ugyanabban, a Beregi-síkon fekvő Gyüre község külterületén lettek telek- és naperőműterv-birtokosok. A hatalmas – a garantált állami átvétel miatt biztos haszonnal kecsegtető – fejlesztéshez az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Zrt. mintegy négymilliárd forintnyi kedvezményes kölcsönt juttatott a cégeknek, a G7 cikke szerint nagyon furcsa módon. A 2018-as választás előtt egy hónappal mindössze egyetlen napra újra megnyitottak egy korábban már felfüggesztett programot. Bár egy ilyen pályázat benyújtása hatalmas adminisztrációt igényel, ezen az egyetlen napon 147, jellemzően NER-közeli vállalkozás csapott le a lehetőségre, zömük épp ugyanabban a nyíregyházi bankfiókban. A szerencsések között volt Sájer érdekeltsége, a Solar Engine Kft., Dicső László cége, a Békés Solar Kft., valamint a jelenleg a Figura-Knyihár páros érdekeltségében álló Finasys Kft. és a Napraforco-Operation Kft. Utóbbi kettő néhány hónappal az egymilliárdos állami, szinte ajándékhitel megkaparintása után került Figuráék tulajdonába, az egyikben üzlettársuk Baji Bonita, akitől amúgy a Solar Engine-t átvette Sájer Gábor. (Baji Bonitáról keretes írásunkban, a cikk végén olvashat bővebben.)

Nem csak a szuper olcsó hitellel megtolt, biztos jövedelmet garantáló szolárpark miatt tűnik úgy, hogy az üzletemberek egy ritmusra lépnek a NER-rel. A Dicső László tulajdonában lévő Alagút Investments Ingatlanhasznosítási Kft.-t éppen a napokban vette meg a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Appeninn Nyrt. A cég tulajdonképpen egy, az I. kerületi Pauler utcában található társasház irodáit jelent, itt működik több Knyihár-Figura-Dicső cég és mostani cikkünk főszereplője, az Eubility Tanácsadó Kft. is.

Dicső a Bayer Construct Zrt.-vel közös BBID Kft. nevű vállalkozása szerezte meg az Andrássy út 47. szám alatti, sok éve lakatlan, rossz állapotban lévő, a terézvárosi ingatlanmutyi áldozatául esett villát, a tervek szerint luxuslakásokat és éttermet alakítanak ki az épületben. A cég vezetője az a Balázs Attila (a Bayer Construct részvényese), akivel közösen vette meg a Tiborcz-féle Appeninn a balatonfüredi kikötőt.

A titokzatos Baji Bonita

Baji Bonitáról gyakorlatilag semmit sem tudunk, bár évek óta gyűlnek a vele kapcsolatos gyanús információk. Nyakig benne van a gyürei szolárparkban, korábban vezetőként és tulajdonosként érdekelt volt Sájer Gábor Solar Engine Kft.-jében, a Figura-féle Finasys Kft.-ben pedig jelenleg is résztulajdonos. De rajta keresztül vezetett az út a Napraforco-Operations Kft.-hez is. Bár a pályázat benyújtásakor úgy festhetett, hogy ennek a cégnek semmi köze az Eubility-tulajokhoz, korábbi ügyvezetője egyben annak az Allin Media Groupnak volt tulajdonosa, amelynek megalapításakor Baji Bonita is tagja volt. Aki ekkoriban gyanúsnak találta ezt a kapcsolódást, annak igaza lett: ezt a nyertes céget 2018-ban éppen Figura Ferenc cége vette meg.

Cégbírósági adatok szerint Baji Bonita ugyanabba a nagykovácsi családi házba van bejelentve, ahová üzlettársa, Figura Ferenc is. Évekkel ezelőtt hatalmas botrányt kavart, hogy az állami földprogram keretében — Kishantoshoz hasonlóan — darabokra verték szét a II. József által alapított, több mint 230 éves múltra visszatekintő, Európa egyik legjobb vetőmag-előállítójaként számon tartott Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-t. Az egyik haszonélvező a Figura majd Baji által is használt házban működő Coactore Kft. (korábbi nevén Dél-Alföld Agrikultúra Kft.) volt, amely összesen 104 hektár földet szerzett meg. (A Coactort felváltva tulajdonolta Baji Bonita és Figura Ferenc, az Opten adatbázisa szerint jelenleg utóbbi jegyzi a céget.) Gőgös Zoltán szocialista képviselő egy parlamenti felszólalásában ki is emelte:

A tulajdonos lakóhelye és a cég telephelye közötti távolság 264 kilométer, tehát teljesen életszerűtlen, hogy itt érdemi gazdálkodás legyen. Az objektumnál semmi jele tevékenységnek, nagy valószínűséggel fiktív székhelyről van szó. Abban csak reménykedem, hogy a kft. tulajdonosa nem azonos a 2014 májusa óta a Miniszterelnökségen dolgozó dr. Baji Bonita nevű munkatársukkal.

Bár dr. Baji Bonita neve 2014-ben a Hivatalos Értesítőben is szerepelt mint aki jogutódlással a Miniszterelnökség állományába került, a földművelésügyi minisztériumi államtitkár Gőgös Zoltánnak a következő évben azt válaszolta, hogy ilyen nevű személy nem dolgozik a Miniszterelnökségnél.