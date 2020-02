Százával tiltakoznak a pszichológusok a nemzeti konzultáció ellen

Szakmai meggyőződésük, hogy súlyos társadalmi károkat fog okozni a kérdőív.

„Orbán Viktor miniszterelnök egy kihelyezett frakcióülésen újabb nemzeti konzultáció kezdeményezését jelentette be, melyben többek között nevesíteni kívánja a gyöngyöspatai roma diákok szegregációjával kapcsolatos kártalanítás kérdését. Pszichológusként szakmai meggyőződésünk, hogy amennyiben ez a kérdés valóban megjelenik a nemzeti konzultációban, az súlyos társadalmi károkat fog okozni, hiszen alkalmas arra, hogy konfliktusokat generáljon, meglévő feszültségeket felszínre hozzon, amelyek akár erőszakos formát is ölthetnek, gyűlölet-bűncselekményekhez vezethetnek, és legitimálják az intézményes megkülönböztetés gyakorlatát. Mindez pedig hosszú távra ellehetetlenítheti a roma és nem roma magyarok békés együttélését és létező problémák valós és hatékony megoldását” – így kezdődik az a petíció, amit már kétszáznál is több pszichológus, pszichiáter, és pszichoterapeuta szakember írt alá.

A szakemberek szerint a nemzeti konzultációk „a kormány politikájának aktuális irányát tükrözik, és világosan megfogalmazzák azt is, hogy adott kérdésről milyen véleményt tart a kormány helyesnek”, nem pedig annak az eszköze, hogy valódi demokratikus felhatalmazást kapjanak Orbánék.

A most tervezett konzultációt azért tartják veszélyesnek, „mert a pszichológiai kutatások csaknem évszázados tapasztalatai egyöntetűen azt mutatják, hogy az ilyen jellegű kommunikáció támogatja az előítéletességet és a diszkriminációt”.

A fentebb leírtak alapján elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a tervezett nemzeti konzultáció azt sugallja, hogy a gyöngyöspatai roma emberek nem érdemesek kártérítésre az elszenvedett diszkriminációért, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a független magyar bíróság kimondta a szegregáció tényét, és az érvényes magyar jogszabályok alapján ítélt meg kártérítést. Szakmai álláspontunk szerint egy ilyen jellegű kérdés feltétele alkalmas arra, hogy azt kommunikálja az állampolgárok felé, hogy elfogadható a roma emberekkel szembeni diszkrimináció

– állítják a petíciót aláírók.

