Rinofluimucil: segítség orrdugulástól arcüreggyulladásig (x)

Hideg időben könnyen megfázhatunk, ilyenkor az orrüreg és a melléküregek (arcüreg) felületén található nyálkahártya vizenyőssé válik, megduzzad. A vizenyős nyálkahártyán nagyobb mennyiségű orrváladék termelődik, duzzanatát pedig a rendkívül zavaró orrdugulásban éljük meg. Ha a váladék sokáig pang, felülfertőződhet, és az egyszerű náthából súlyosabb arcüreggyulladás is kialakulhat.

Ilyenkor a legfontosabb teendő a képződő orrváladék folyamatos eltávolítása (gyakori orrfújás, akár 15-25x naponta), valamint az orrnyálkahártya duzzanat megszüntetése, az orrváladék felülfertőződésének megakadályozása végett. A nátha általában ártalmatlan betegség, de ha nem vigyázunk, a pangó orrváladék miatt könnyen súlyosabb szövődményekbe torkollhat, mint amilyen az arcüreggyulladás is.

A gyakori orrfújás mellett nagy segítséget jelentenek a különböző orrcseppek és orrspray-k, amelyek hatóanyagaik révén érösszehúzódást okoznak a nyálkahártyában, és így csökkentik a keletkező orrváladék mennyiségét valamint az orrdugulást. Sokféle kapható belőlük a patikákban, ám többségük csak érösszehúzó hatóanyagot tartalmaz.

Pedig a már keletkezett, besűrűsödött orrváladék eltávolítása is fontos szerepet játszik az arcüreggyulladás megelőzésében, és a már kialakult betegség kezelésében is. Utóbbihoz az elengedhetetlen gyakori orrfújás mellett nagy segítséget jelenthetnek azok a készítmények, amelyek nyákoldó hatású hatóanyagot – vagy azt is – tartalmaznak.

A Rinofluimucil orrspray (vény nélkül kapható gyógyszer) két hatóanyagot tartalmaz, egy érösszehúzó és egy nyákoldó hatásút. Ez utóbbi az acetilcisztein, amely oldja és elfolyósítja a nyákot, a sűrű orrváladékot. Az orrváladék feloldása elősegíti annak könnyebb eltávolítását, kiürítését. A Rinofluimucil orrspray ezért nemcsak az egyszerű, ámde annál zavaróbb orrdugulás hatékony leküzdésében használható, hanem az arcüreggyulladás kezelésében is segít.

Ezért válassza a Rinofluimucilt, a korszerű kétkomponensű orrsprayt orrdugulásra, arcüreggyulladásra.

És ne feledje: fújja ki gyakran az orrát!

A Rinofluimucil oldatos orrspray acetilcisztein és tuaminoheptán-szulfát hatóanyag tartalmú gyógyszer. Vény nélkül kapható a patikákban.

