Nyomoznak a szlovén sajtóba csatornázott fideszes pénzek után

Hétfőn írtuk meg a szlovén oknyomozó portál, a Necenzurirano alapján, hogy hogyan toltak bele 4 millió eurót 2018 augusztusa óta Fidesz-közeli magyar cégek olyan szlovén médiacégekbe, amelyek az SDS nevű párt befolyása alatt állnak. Az SDS vezetője Janez Jansa, aki igen jó viszonyt ápol Orbán Viktorral. A pénzek egy részét aztán továbbküldték Észak-Macedóniába.

Ezzel összefüggésben a hírportál kedden arról számolt be, hogy a legsúlyosabb bűncselekményeket vizsgáló szlovén Nemzeti Nyomozó Iroda (NPU) vizsgálatot indított az ügyben, egészen pontosan azokat a tranzakciókat vizsgálja, amelyek a R-Post-R d.o.o. nevű cégen keresztül történtek. Ennek a cégnek az ügyvezetője Schatz Péter, aki korábban nem csak az MTVA üzleti és termékfejlesztési igazgatója volt, de az érdekeltségébe tartozott a Ripost bulvárlapot kiadó Ripost Média Kft. is. A nyomozás célpontja emellett a Nova24TV is, amely az SDS-médiabirodalom zászlóshajója.

Habony Árpádra és körére 2017 tavaszán figyeltek fel szlovén újságírók. Akkor 800 ezer eurós tőkeemelés történt a helyi Nova24TV-t birtokló Nova24tv.si nevű cégnél, és ezzel egy időben 15-15 százalékos részesedést szerzett a Modern Media Group Zrt. (MMG), a Ridikül Magazin Kft. és a Ripost Média Kft. Később a Ripost Kft. többségi tulajdont szerzett a Demokracija konzervatív hetilapot kiadó Nova Obzorja d.o.o. nevű cégben. A Nova Obzorja 2018 elején elindította a Skandal24 című bulvár hetilapot, illetve a magyar Ripost mintájára készült, SDS-propagandát bulvárral vegyítő Ripost News-t is. Az előzményekről hosszabban itt írtunk:

