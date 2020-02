Az MTI volt főszerkesztője lett a Mediaworks új főszerkesztője

Toót-Holló Tamás lett a Mediaworks központi online szerkesztőségének új főszerkesztője, írja a Mediaworks honalpja.

Toót-Hollóról azt írják, az ELTE magyar nyelv és irodalom – összehasonlító irodalomtörténet szakpárján végzett 1990-ben, majd irodalomtörténészként az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézetében tanított. 1994 óta az irodalomtudomány kandidátusa. 1994-ben kezdődő sajtókarrierje alatt is mindvégig folytatja írói, irodalomtörténészi, kritikusi, egyetemi oktatói munkáját. 2001-ben – még a Toót H. Zsolt névalakot használva – a Heti Válasz alapító főszerkesztője lett, 2004 és 2005 között az Axel Springer cég regionális napilapja, a Reggel felelős szerkesztője volt. 2006-tól az MTI-be került, 2012 és 2013 között az MTVA hírügynökségi területért felelős hírigazgató-helyetteseként kapcsolódott be a közmédia átalakításába, 2013 és 2017 között pedig az MTI főszerkesztőjeként dolgozott. A közmédia alkalmazásában állva a Külhoni Magyar Sajtószolgálat és a Hungary Matters felelős szerkesztői posztját is betöltötte. Egyetemi pályafutása most is tart: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatójaként a közszolgálati média és kommunikáció tárgykörében tanít és tréningeket vezet.