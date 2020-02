Szerdán is országszerte viharos lesz a szél

Szerdára is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a viharos szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán azt írta, kedden többfelé regisztráltak 100 kilométer/órásnál erősebb széllökést. Kab-hegyen 120 kilométeres szél is volt, Fonyódról pedig 123 kilométeres, a budapesti János-hegyen 124 kilométeres szélt mértek, így a napi szélrekord is megdőlt.

Szerdára Heves és Nógrád megyére adták ki a legalacsonyabb fokú, elsőfokú figyelmeztetést. Az ország többi részén másodfokú a figyelmeztetés.

Azt írták: a késő esti óráktól szerda reggelig 70 kilométeresnél gyengébb széllökések várhatók, szerda délelőttől a késő esti órákig gyakran lesz viharos (70-100 kilométer/órás) az északi, északnyugati szél, a déli, kora délutáni órákban egy-egy 100-110 kilométeres széllökés sem zárható ki.

Kedd délután, este a Zemplénben, a Mátrában és a Bükkben, valamint a Bakonyban és a Budai hegyekben havas esőbe, hó is lehet, szerda hajnalban a Tiszántúlon síkvidéken is kialakulhat havas eső, átmeneti havazás. Hegyvidékeken pár centiméternyi vizes, tapadó hó eshet. Keleten a 24 órás csapadékösszeg szerda reggelig meghaladhatja a 20 millimétert. Szerdán napközben a Dunántúlon és a Dél-Alföldön kialakulhatnak hózáporok is. Az előrejelzés szerint a hőmérséklet szerda hajnalban 0 és plusz 4 Celsius-fok között alakul. A nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu