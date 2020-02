Négy embert hallgattak ki gyanúsítottként az óbudai tűz miatt

Négy embert hallgattak ki gyanúsítottként az óbudai nyomozók a Dinamó utcai tűzeset miatt.

Mint arról korábban többször is beszámoltunk január 12-én este tűz keletkezett egy faházban, és az ingatlan teljesen leégett. A tűz további két szomszédos épületre és több melléképületre is átterjedt, valamint a hőhatás miatt a kigyulladt házak felett húzódó magasfeszültségű vezeték is leszakadt. A leszakadt vezeték rázuhant az alatta lévő épületekre, melynek következtében az egyik lakóépület kigyulladt, valamint egy férfi megsérült.

A tűzvizsgáló elsődleges véleménye alapján ugyanis felmerült a szabálytalan kályhabekötés, ezért a BRFK közveszélyokozás gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. Ezt megerősítették a későbbi vizsgálatok is.

Az igazságügyi- és tűzvédelmi szakértő megállapította, hogy a tüzet valóban a szabálytalanul bekötött kályha okozta. A nyomozás adatai szerint a kályhát, illetve annak füstelvezető rendszerét három férfi és egy nő kötötte be szakszerűtlenül.

Az óbudai nyomozók az 50 éves H. Tibort, a 32 éves H. Lászlót, a 26 éves H. Árpádot és a 47 éves K. Bélánét gondatlanságból elkövetett közveszély okozása vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ellenük az eljárást a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság folytatja le.





Fotó: Marjai János / 24.hu