2021-ig biztosan marad a Fidesz a Néppártban

Határozatlan időre marad a Fidesz európai néppárti felfüggesztése, jövőre pedig külön kongresszust tartanak a témáról – döntött az Európai Néppárt választmánya, amit a hvg.hu írt meg egy finn EPP-s képviselő tweetje alapján.

The EPP Political Assembly Now: @kokoomus Finland wanted to exclude #Fidesz from the @EPP. Fidesz is in breach of #EPP values & principles. The majority in the Party wants to keep Fidesz’s membership suspend. Special congress on the issue will be held first half of the next year. pic.twitter.com/AmoVwqFqYO

