Koronavírus: ötszörösére nőtt a kereslet a szájmaszkok iránt Magyarországon

Néhány nap alatt a havi forgalom négy-ötszörösére emelkedett a kereslet Magyarországon a szájmaszkok és fertőtlenítőszerek iránt – mondta Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója a G7 podcastjában, amelyben a koronavírus magyarországi és globális gyógyszeriparra gyakorolt hatása volt a téma. A vezető egyenesen úgy fogalmazott:

A hét eleje óta égnek a vonalaink.

A direktor jelezte, nincsenek akkora készletei a cégnek, amekkorákra szükség lenne, sőt beszállítóik is kifogytak a maszkokból. Feller egyúttal rámutatott arra is, hogy ez az egy hiány önmagában rámutat a globális gyógyszeripar egyik legfőbb strukturális problémájára. Merthogy az egyszerhasználatos kórházi eszközök nagy részét jellemzően Kínában gyártják. Tehát az a szájmaszk, amelyből most hiány van, jórészt abban az országban készül az egész világra, amelynek most a legsúlyosabb problémája van a koronavírussal. Feller szerint akkora az igény most Kínában az eszközre, hogy a gyártók jelenleg az 1,2 milliárdos helyi piacot sem tudják kiszolgálni, nemhogy a globális keresletre tudjanak összpontosítani.

Noha sok országból jönnek már hírek megbetegedésekről, Feller szerint a Kínán kívüli terjedés viszonylag lassú, Európában például kis számú eset fordult elő, ami esélyt és időt ad a felkészülésre. A mostani intézkedések és folyamatok mutathatják, akár súlyosabb járványok esetében miként lehet optimálisan intézkedni.