A Dunántúlra zivatarokkal, hózivatarokkal betörő hidegfront helyenként jégesőt is hozott – írja az Időkép. Ahogy nekik, úgy nekünk is arról számoltak be olvasók Veszprém megyéből, hogy helyenként áramkimaradást okozott a szokatlan téli vihar, amely Vas megyében Bükön, Kőszegen, Szombathelyen is jégesővel járt, majd a Balatonhoz is megérkezett.

Az Időkép cikkében további képek is láthatók a viharról.