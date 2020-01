„Nem egy bűnöző alkat a fiam” – mondta a rendőröket megkéselő férfi apja

Nem egy bűnöző típus a fiam

– ezt mondta az RTL Klub Híradójának annak a férfinak az apja, aki csütörtökön megkéselt két rendőrt Erdőkertesen.

V. László édesapja elmondta, hogy a nagy kiabálásra szaladt ki a házból. Amikor kiért, akkor azt látta, hogy pisztolyt fognak a kocsiban ülő fiára és két rendőr áll az autó körül. „Vércsíkok voltak a rendőr arcán, aztán kirángatták a fiamat a kocsiból, majd leteperték a földre”

Az apa elmondása szerint fia aznap ugrókötelezett és ráesett a vállára. Mivel bűnügyi felügyeletben volt egy korábbi bűncselekmény miatt, ezért kimentek hozzájuk a rendőrök is. Kórházba vitték, ahol ellátták, majd a rendőrök elindultak fiával a házuk felé. A hátul ülő fia ekkor hirtelen előhúzott egy tízcentis kést, majd nyakon szúrta a mellette ülő rendőrnőt, míg az autót vezető egyenruhást az arcán és a kezén vágta meg. A járőrökhöz mentőhelikopter hívtak, majd kórházba vitték. A csatorna információi szerint mind a kettejüket megműtötték, és stabil az állapotuk.

Az édesapa elmondása szerint a fia attól lehetett feszült, hogy a következő hetekben elmeorvosi vizsgálat várt rá egy korábbi bűncselekménye miatt.

Ettől az IMEI-től való félelmében követhetett el egy ilyen meggondolatlan dolgot. Nem egy bűnöző alkat

– tette hozzá.

Az ATV számolt be először arról, hogy megkéseltek két rendőrt, akik egy bűnügyi felügyelet alatt álló férfit mentek ki ellenőrizni. A település polgármestere, Pásztor László a közösségi oldalán számolt be a történtekről. Posztjában azt írta, hogy a rendőrök a Váci kórházból akarták hazaszállítani a Katona József utcai lakására V. Lászlót, amikor a férfi a nála lévő késsel előre kitervelten nyakukon, kezükön, arcukon is megsebesítette.

