Kormányinfóra való bejutás: perelt a TASZ, mert átláthatatlan a regisztráció

Évek óta teljesen átláthatatlan a Kormányinfóra történő regisztráció folyamata, így az újságírók soha nem tudhatják, hogy mit, mikor és hogyan kell tenniük azért, hogy bejuthassanak az eseményre – kivéve azokat, akiket jó előre tájékoztatnak ennek pontos menetéről

– írja a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő civil szervezet. Annak érdekében, hogy tisztábban lássunk a kérdésben, a TASZ már korábban pert indított a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen: a nyertes per nyomán pedig kiderült, hogy a Miniszterelnökségen nincs felelőse a regisztrációs kérelmek kezelésének, és az sincs meghatározva, hogy mit és milyen szempontok alapján válaszolnak a megkeresésekre.

Ez a probléma most azzal jött elő, hogy az évi egyetlen olyan kormányinfóra, amelyet Orbán Viktor kormányfő tart, nem hívták meg lapunkat, a havi kitekintésben legtöbb látogatót elérő újságot, a 24.hu-t, hiába próbálkoztunk, nem engedték bejutni kollégánkat. Így járt rajtunk kívül az Átlátszó, a Direkt36, a Mérce is. 24 órán belül háromféle magyarázat született a kormányzat részéről arra, hogy miért nem mehettünk be az Orbáninfóra.

Ha van olyan esemény, ami kiemelt közérdeklődésre és így sajtófigyelemre tart számot, akkor az egy miniszterelnöki sajtótájékoztató. A végrehajtó hatalom és annak feje köteles a nyilvánosságot a lehető legszélesebb körben tájékoztatni, aminek egyik eszköze, hogy az országosan ismert, nagy elérésű online lapok újságíróinak rendelkezésére áll, a kérdéseikre válaszol. Ebből az is következik, hogy a kormánynak időben megismerhetővé kell tennie a regisztráció folyamatát, és ezt a nyilvánosság elé kell tárnia. Ellenkező esetben marad az önkényeskedés és az egymásnak ellentmondó magyarázatok arról, hogy az adott stáb miért nem léphet be a sajtótájékoztatóra, valamint ennek következménye: a nyilvánosság további szűkülése. Amíg nem átlátható a regisztráció folyamata, addig akaratlanul is ugyanazt a magyarázatot találjuk az egyes lapok távoltartására: azt, hogy a kormány nem akar felületet adni arra, hogy számára kellemetlen tudósítások szülessenek a kritikus sajtó részéről

– írja a TASZ.