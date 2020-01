Bolondját járatja az Orbán-birtokon zajló építkezés után kutakodó Hadházyval a kormányhivatal

Ismerjék meg Józsefet (Petrás), akinek hivatalától azt szerettem volna megtudni, hogy mi az a grandiózus föld alatti építkezés, ami az Orbán család (korábban József nádor) tulajdonában álló, műemléki védettségű hatvanpusztai majorságában zajlik. (Bunker? Borospince? Mélygarázs?Wellness központ?) Illetve valóban elbontják-e az egyik védett épületet?P. József főosztályvezető hivatala (Fehérvári járási kormányhivatal) SZEPTEMBER 29-én(!!!) vette át az országgyűlési képviselőként küldött levelemet (melyet itt olvashatnak: http://www.korrupcioinfo.hu/wp-content/uploads/2020/01/adatigenyles.pdf). A levélben egyszerű, közérdekű kérdéseket tettem fel egy műemléki területen zajló építkezésről. József azonban 4 hónap alatt SEMMIT NEM VÁLASZOLT, pedig törvény szerint ezt 15 nap alatt meg kellett volna tennie (illetve jelezhette volna a határidő meghosszabbítását 15 nappal). Néha felhívtuk őket, megnyugtattak, hogy a válasz készül. Legutóbb hétfő délutánra ígértek visszahívást, de miután egészen szemtelen módon még ez sem történt meg, tegnap autóba ültem és elmentem a válaszért.József (Petrás) azonban pökhendien most is csak annyit közölt, amit négy hónapja annyiszor hallottunk telefonon: a VÁLASZ készül és majd küldik. De nem ez volt a legdurvább. A videófelvételt azután kapcsoltam be – és a türelmemet akkor vesztettem el, amiért elnézést kérek – amikor még arra sem volt hajlandó válaszolni, hogy a hivatala illetékes-e az ügyben(!!!) Persze, hogy az, de pl. a felcsúti körjegyzőség legalább már hazudott egyett, hogy nem illetékesek :)Amúgy február 1. után József talán megtehette volna, hogy nem enged be az irodájába egy országgyűlési képviselőt, bár még az akkor életbe lépő gyalázatos módosítások után is van némi esélyünk képviselőként ezek elé a talpnyalók elé járulni. Információt ugyanígy nem fogunk kapni, de legalább megmutathatjuk az utókornak, hogyan szolgálnak ki egy egyre durvább rendszert ezek a szervilis alakok az információk egyre durvàbb elhallgatásával.A halk szavú P. József megtestesít mindent, ami a magyar államigazgatás romjait jellemzi: a szervilis, pökhendi, Orbán iránti hűség szerint szelektált vezetőket (és persze az alattuk szenvedő, egyre fogyatkozó , valódi közigazgatási szakemberek sorsát is elképzelhetjük)Egyelőre tehát nem tudjuk, mi épül Alcsútdoboz mellett, de a videót két dolog miatt töltöttem fel: 1) jelzem, hogy MINDENT megteszek majd, hogy megtudjuk. 2) Aki nem érti, mi történt Orbán tegnapi sajtótájékoztatóján, az értse meg. Orbán azért mer jópofizva mellébeszélni minden valódi kérdésnek, mert egyrészt tudja, hogy a sajtó nagy részét uralja, másrészt tudja, hogy az állami szervek, a közigazgatás vezetőinek nagy része ilyen petrásjózsefekből áll. Bukni csak akkor fog, ha 1) megharcolunk a propaganda ellen, és/vagy ha 2) lesz néhány ember az államigazgatásban, aki nyugodtan akar majd belenézni az unokái szemébe.

Közzétette: Hadházy Ákos – 2020. január 9., csütörtök