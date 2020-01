Orbán a kérdések előtt kapott egy felmérést arról, mennyire boldog a népe

A Nézőpont Intézet szerint a tavalyi évvel elégedettek, az ideivel kapcsolatban optimisták a magyarok.

A Nézőpont Intézet szerint magyarok 57 százaléka szerint jól alakult az ország számára 2019, 55 százalék szerint a gazdasági helyzet is javult tavaly. Az optimizmus töretlen, a megkérdezettek 54 százaléka szerint jól alakul az idei év is.

A Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatás szerint az elégedettek (57%) aránya nőtt, 2016-ban 49, 2017-es 56, 2018-ban 53 százalékot mértek. 2019 megítélését az életkor kevésbé befolyásolta, a fiatalok (18-29 évesek) 56, a 60 évnél idősebbek 58 százaléka volt elégedett.

A magyarok 55 százaléka szerint javult tavaly az ország gazdasági helyzete, vagyis több mint 4 millió felnőtt elégedett, és minden vizsgált társadalmi csoportban többségben voltak az optimisták. Az elégedetlenek aránya a nőknél 42, a fiataloknál 41 százalék volt, míg a 60 évnél idősebbeknél 31, a férfiaknál pedig 28.

2020 is jó év lesz

A magyarok 54 százaléka szerint összességében 2020 is jól fog alakulni. 55 százalék szerint javulni fog a gazdaság helyzete is. A legbizakodóbbak a fiatalok (18-29 évesek), 65 százalékuk szerint összességében és gazdasági szempontból is jól alakul év. 2020 a magyarok 34 százaléka szerint a tavalyinál is jobb lesz. Csak 19 százalék gondolta ennek az ellenkezőjét.

Módszertan

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2019. december 04. és 06. között készült 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a maximális mintavételi hiba 3,16 százalék.