A napsütés után ónos eső, fagyott eső, hó jöhet

Este jön a melegfront ónos esővel, hóval. Csütörtökre kiadták a veszélyjelzést.

Szerdán többnyire kevés lesz a a felhő és sok a napsütés, de délelőtt a Dunántúlon lehetnek felhősebb körzetek. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől az északi megyékben meg is vastagszik. Csapadék még nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet napközben 1 és 8, késő este általában 0 és -6 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb is lehet.

Szerda este északnyugat felől egy melegfront felhőzete éri el hazánkat, amelyből csütörtökre virradóra kisebb ónos eső és havazás is előfordulhat.Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, délelőtt helyenként gyenge csapadékkal: ónos eső, fagyott eső, eső, északkeleten hó is eshet. Délutánra a csapadék megszűnik, estétől nyugaton a felhőzet is szakadozik, csökken. A déli szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, írja a Kiderül.hu.

Az ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki négy megyére.

Kiemelt kép: MTI/Varga György