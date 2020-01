Csatornaszagról és iszonyatos fájdalomról beszélt a budaörsi rendelőben szemműtéten átesett beteg

Tizenkét szemészeti beteget újra kellett operálni, mert a budaörsi rendelőben nem tartották be a higiénés szabályokat. Az Indexnek nyilatkozott egy 69 éves nő, akit december 12-én műtötték szürkehályoggal a Budaörsi Egészségügyi Központban. A nő azt mondta, a műtét másnapján lefeküdt aludni, aztán arra ébredt, hogy szétrobban a feje, nem lát semmit és váladékozik a szeme. December 14-én éjjel ismét iszonyatos fájdalomra ébredt, reggel hétkor pedig orvosa asszisztense telefonált, hogy azonnal menjen be a Szent János kórházba. (A páciensek első kontrollvizsgálatát december 13-án itt végezték.)

14-én reggel már egyesével hívták azokat, akiket a budaörsi szakrendelőben operáltak, összesen huszonkét betegnek telefonáltak, akiknél mind ugyanazok a tünetek jelentkeztek: könnyezés, fejfájás, hányinger és erős fájdalom – írja a portál.

A Budaörsi Egészségügyi Központ közlése szerint összesen tizenkét beteget operáltak újra a Szent János Kórházban, négyüket hosszabb ideig bent tartották, és van, akit még mindig nem engedtek haza. A többi tíz betegről állítólag azért nincs hír, mert ők inkább magánkórházakba mentek.

Az Indexnek nyilatkozó 69 éves nő lánya azt mondta, Budaörsön

futószalagon operálták az embereket. Egyszerre ketten voltak bent a műtőben, vagyis két beteg között nem is volt nagyon sterilizálva a helyiség.

Voltak, akik arra panaszkodtak, hogy a steril szobában, ahová az operáció után egy órára fektették be őket, csatornaszagot éreztek. Hogy pontosan mi okozta a fertőzést, még vizsgálják, az érintett műtők használatát pedig felfüggesztették.

A 69 éves nő lánya az Indexnek arról is beszélt, hogy édesanyját annak ellenére műtötték meg ismét, hogy a szemnyomása magas volt. A műtét alatt kiderült, hogy a fertőzés az agy felé kezdett eltolódni, a nő szeméből pedig rengeteg gennyet szívtak le. Még most is naponta háromszor használ szemcseppet és hetente jár kontrollra.

Az Index arról is ír, hogy több beteg azt állítja, van olyan, aki még mindig kórházban fekszik, három műtéten esett át, de a látását így is elvesztette, és valószínűleg szemgolyóját is el kell majd távolítani.

A Szent János Kórház sajtóosztálya a lap ezzel kapcsolatos kérdésére nem reagált, csak annyit közöltek, hogy az egynapos beavatkozást érintő orvosszakmai kérdésekben a Budaörsi Egészségügyi Központ az illetékes. A budaörsi rendelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyelőre nem válaszolt a lap kérdéseire.

kiemelt kép: iStockphoto