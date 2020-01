Hetven éve jött létre Nagy-Budapest

Azt RTL Klub híradója felidézte, hogy hetven évvel ezelőtt, 1950. január elsején jött létre gyakorlatilag Budapest mai területe, miután egy sereg kisebb települést a fővároshoz csatoltak: Kispestet, Újpestet, Békásmegyert, Csepelt és még egyebeket is. Ezzel Budapest akkori lakossága egymillióról másfél milliósra nőtt, és a kelet-közép európai régió egyik legnépesebb nagyvárosa lett.

Bár a döntés a Rákosi-korszakban történt, nem feltétlenül Rákosi Mátyás megalomániájának eredménye volt ez, hiszen ahogy a riportból kiderül, már a harmincas években is voltak tervek Nagy-Budapest létrehozására, sőt, léteztek olyan korábbi tervek is, amelyek még Dunharaszti, Alag és Vecsés településeket is a fővároshoz csatolták volna.