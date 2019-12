Több kilométeres torlódás az M1-esen, M0-on, M5-ön és több határátkelőnél

Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások lassítják a forgalmat a vasárnap reggeli órákban – olvasható az utinform honlapján.

A távirati iroda azt is írja: az M1-es autópályán Budapest felé a szokottnál is nagyobb a forgalom. A határtól Mosonmagyaróvár környékéig, valamint Győr elkerülő szakaszán, majd Tatabánya térségében összefüggő a kocsisor, telítettek a sávok, helyenként lépésben halad a forgalom. Hegyeshalomtól az M5-ösig akár két órával is hosszabb lehet a menetidő.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárliget és Óbarok között a 44-es kilométernél, két személyautó ütközött a belső sávban. A helyszínelésnek vége, de a kocsisor mintegy 10 kilométer.

Az M0-ás autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé több kilométeres a torlódás. Az 5-ös főúti csomóponttól az M5-ösig araszol a kocsisor, fél órával hosszabb a menetidő. Nehezíti a haladást, hogy az annahegyi pihenőnél egy utánfutós személyautó megpördült és elfoglalta a külső sávot.

Az M5-ös autópályán Röszke irányába a 155-ös kilométernél 5 kilométeres a kocsisor.

A magyar-román határszakaszon az M43-as autópályán Nagylaknál kilépő személyforgalomban 3 kilométeres a sor.

A magyar-ukrán határszakaszon a záhonyi határátkelő kilépő oldalán a várakozási idő a személyautóknak 6-7, a teherforgalom 2-3 óra.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd