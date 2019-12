Kovács Zoltán: A média feladata nem a hatalom ellenőrzése

Magyarországon lerombolták a média függetlenségét és sokszínűségét – állapítja meg az a jelentés, amelyet hat nemzetközi médiaszervezet állított össze, és az Index szemlézett. A szervezetek munkatársai november végén vizsgálódtak Magyarországon újságírókkal, civil szervezetek munkatársaival, tudományos kutatókkal és politikusokkal beszélgetve a sajtó helyzetéről.

A jelentés összefoglalója szerint a kormány 2010 óta szisztematikusan felszámolta a média függetlenségét és sokszínűségét, intézkedéseivel eltorzította a médiapiacot és megosztotta az újságíró közösséget. Ezek segítségével az EU-ban példátlanul erős médiakontrollt gyakorolnak Orbánék, állítja a jelentés.

Megállapítják, hogy ugyan nem börtönöznek be vagy nem bántalmaznak újságírókat Magyarországon, de a kormány stratégiája a kritikus sajtó elnémítására így is világos: a független szerkesztőségeket bezárják vagy megvásárolják. Az újságírók legitimitását elveszik azzal, hogy magyargyűlölőnek, hazaárulónak, idegen érdekek kiszolgálóinak vagy politikai aktivistáknak állítják be őket.

Kovács Zoltán államtitkár arról tájékoztatta a nemzetközi küldöttséget, hogy szerinte a média feladata nem a hatalom ellenőrzése, a független újságírók, akik mégis ezt teszik, politikai aktivisták.