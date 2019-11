A csepeli fideszes polgármester szerint azt kérték Karácsonytól hogy ő is tegye félre a költségvetés egyötödét egészségügyre

A Fidesz-KDNP szerette volna elérni, hogy a fővárosi önkormányzat a kormányhoz hasonlóan különítsen el 50 milliárd forintos egészségügyi célú többlettámogatást, erre azonban a városvezetés nem volt hajlandó – mondta Borbély Lénárd csepeli polgármester azt követően, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán egyhangú döntéssel megszavazta, hogy Budapest legyen a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezője, ha cserébe teljesíti a kormány Karácsony Gergely feltételeit.

A kormánypárti politikus újságíróknak kifejtette, ha Karácsony Gergely főpolgármester komolyan gondolja választási kampányban tett ígéreteit, fontos neki a főváros egészségügyi fejlesztése, akkor ezért tennie is kell, nem elég a kormányra és a kerületekre hárítania a felelősséget. Megjegyezte, hogy módosító javaslatukban azt is szerették volna elérni, hogy a dél-budai centrumkórház az eredeti helyen és tervek szerint épüljön meg, azonban ezt is leszavazták.

Az 50 milliárd forint egyébként súlyos kérés lett volna a fővárostól, amelynek a teljes 2019-es költségvetése 266 milliárd forint. Így a Fidesz azt kérte, hogy a főváros tegye félre erre a költségvetése egyötödét, miközben az 50 milliárd forint az ország teljes, körülbelül 17000 milliárd forintos költségvetéséhez képest elenyésző.

Borbély Lénárd elmondta, a Fidesz-KDNP örül annak, hogy lezárult az atlétikai világbajnokság megrendezése körüli vita, aminek eredményeként nem egy stadion épül, hanem végre lesz otthona az atlétikának. Korábban a csepeli és a ferencvárosi önkormányzat is támogatta a világbajnokság megtartását, az ehhez állított feltételeket pedig a magyar kormány már biztosította is reggeli határozatában – tette hozzá.

A XXI. kerület vezetője beszélt arról is, egy másik napirendi pontban sikerült megakadályozniuk Karácsony Gergely főpolgármester azon elképzelését, amely a fővárosi fenntartású idősek otthonában mérte volna fel a szabad kapacitásokat, hogy a téli krízishelyzet alkalmával oda hajléktalan embereket lehessen költöztetni. Az idős és hajléktalan emberek ellátása ugyanis össze nem kapcsolható ellátási formák – mondta.