Az ország jó részén még hét ágra süt a nap, de Zala megyében az M7-esen már óriási a köd. Az MTI innen küldött egy fotót.

Becsehely közelében, egy légi felvételen is jól látszik, hogy ködbe borult a térség. Ahogy azt reggel is írtuk, ma még jó időnk lesz, de holnaptól jön a hideg, és többfelé várható eső is.

Kiemelt kép: MTI/Varga György