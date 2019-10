A Quimby lesz Karácsony október 23-ájának sztárfellépője

A három évvel ezelőtti tusványosi koncertje után mindenféle szidalmat kapó zenekar lesz a fellépő az új főpolgármester október 23-i megemlékezésén.

Karácsony Gergelyék a Facebookon hoztak létre egy eseményt, amely az október 23-i megemlékezést propagálja. A „Hol szabad vagy, otthon vagy” című rendezvény leírásában azt írják:

Tíz nap telt el azóta, hogy visszavettük Budapestet. Visszaszerezzük az elvett éveket, visszaadjuk a fővárost a budapestieknek, megteremtjük a beleszólás jogát közös ügyeinkbe és élő, élhetőbb, zöld metropoliszt építünk!

Az esemény a Városháza parkolója lesz, amit a Károly körút felől nyitnak majd meg ebből az alkalomból.

Az új főpolgármester beszéde mellett a Quimby ad még koncertet, az a Quimby, amiben 2016-ban rengetegen csalódtak, mert fellépett Tusványoson. Az akkori ügyről itt bővebben olvashat.

Idén az október 23. azért is lesz különleges, mint azt a Facebook-eseményben is írják, mert nemcsak 1956-ra emlékezünk, hanem arra is, hogy 30 éve ezen a kiáltották ki a köztársaságot.

