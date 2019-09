Ez más fáradtság, mint reggel hatig bedrogozva bulizni

Jó pár kisebbségbe, a társadalom szélére szorult csoportra ráhúzhatóak lennének Rákár-Szabó Natáliának, a kéTTé Alapítvány elnökének szavai, ám amikor beszélt, az állami gondozott fiatalokra gondolt. Ráadásul, tette hozzá, amikor arra gondolunk, hogy kiből lesz később hajléktalan, bűnöző vagy drogdíler, nem jut eszünkbe, hogy ők azok, akiknek élete végül ilyen irányt vehet, pusztán azért, mert nem kapták meg a megfelelő segítséget.

Jelenleg több mint húszezer fiatal él állami gondoskodásban Magyarországon, ők mindannyian számtalan traumán túl próbálják átvészelni a mindennapokat. A rendszertől nem számíthatnak túl sokra, a körülmények méltatlanok, kompetens szakember alig van. Ebben az embert próbáló helyzetben próbál segítő kezet nyújtani a kéTTé Alapítvány.

A szervezet nemrég adománygyűjtésbe kezdett, miután az elnök elmondása szerint, az utóbbi időkben már semmilyen állami támogatást nem kaptak az ennek a célcsoportnak szóló programjaikra. Az ERDŐ elnevezésű kampány célja, hogy kaland- és természet-terápiás programokkal nyújtsanak támogatást az állami gondoskodásban élő fiataloknak az év közben is, ne csak a nyári időszakban.

Merthogy a természet jótékony hatást gyakorol a magányosan szenvedő fiatalokra, az elmúlt évek tapasztalatai és vizsgálatai igazolják, hogy csodákat tehet a traumatizált fiatalokkal egy-egy ilyen élmény.

Az alapítvány már több mint tíz éve áll kapcsolatban különböző gyermekotthonokkal, ahol az ott dolgozó szakemberekkel együttműködve kiválasztja azokat a fiatalokat, akiknek jót tehet egy ilyen típusú terápiás támogatás. Ez az állami gondoskodásban élő fiatalok mindegyikére igaz, jegyezte meg Rákár-Szabó Natália, de a rendszer ezt az igényt nem tudja kiszolgálni.

Egyrészt azért, mert nem áll rendelkezésre elég szakember, másrészt a hagyományos terápiás módszerek sok esetben kudarcot vallanak ezeknél a fiataloknál, hiszen nagyon nehéz a „bejáratott” utakon megtalálni velük a közös hangot. Az alapítvány módszere épp attól izgalmas, hogy a terápia voltaképpen egy nyári kalandterápiás táborban valósul meg.

A táborokban a fiatalok legalább két hétig kint tartózkodnak a természetben, a tíz-tizenkét állami gondozottra jut legalább hat-nyolc segítő, hiszen folyamatosan elkél az egyéni figyelem. A program résztvevőit először egy úgynevezett bázishelyre viszik, ami ugyan még nem teljesen a vadonban, de civilizációtól messze található, és már egy elég alacsony komfortfokozatú helyen kell megszokniuk a rájuk váró körülményeket.

Itt megtanulnak és gyakorolnak egy tucat olyan készséget, amivel majd „túlélnek”, mielőtt egy hétre kimennek a természetbe, egy úgynevezett expedícióra, úgy, hogy maguk mögött hagynak minden civilizációs lehetőséget: áram, víz és kényelmes ágy nélkül kell megtalálnia a boldogulást minden fiatalnak. Miközben ők maguk hozzák létre a szükséges infrastruktúrát, a szakemberek a terápiás módszertan adta eszközökkel támogatják őket.

Miként lehet jótékony hatással egy állami gondozott fiatalra, ha még az alapvető kényelmi eszközöktől is megfosztják? Az alapítvány elnöke szerint a kezdeti nehézségekért főként az tehető felelőssé, hogy a rendszer alapvetően készen ad mindent ezeknek a gyerekeknek.

– magyarázta Rákár-Szabó Natália.

Ezek a fiatalok nem úgy szocializálódnak, mint egy „normális” családban, ahol a gyerekek természetes módon tanulják meg, hogyan kell szervezni az életet, mik a feladataik, hogyan kerüljön étel az asztalra. Az intakt családból származó fiatalok, ahogy egyre nagyobbak lesznek, az otthontól való elszakadás küszöbén már rendelkeznek egy képpel arról, hogy milyen felelősségek és feladatok várnak rájuk a felnőtt életben.

Na, az állami gondoskodásból kikerülő fiataloknak erről semmilyen képe nincsen.

Az alapítvány elnöke leszögezte, hogy ugyan nagyon elhanyagoló a rendszer, mindenből keveset és rossz minőségűt kapnak, de a legfontosabb, hogy nem kapnak elegendő egyéni, praktikus segítséget az élethez. Így nem meglepő, hogy a természettel való első érintkezés során a magabiztosság és felelősségvállalás hiánya jócskán meglátszik.

– mondta a kéTTé elnöke.

Nem kell azonban sok idő ahhoz, amíg magától értetődő módon belerázódnak ebbe az önfenntartásba. Mivel mindent együtt csinálnak, ráadásul nem csak a fiatalok, hanem velük együtt a terapeuták is – nincs tanári szoba vagy tanári vécé –, kialakul egyrészt egy szolidaritás, illetve a belső közösségi működésük is határozottan megerősödik, egyre együttműködőbbek lesznek.

A fiatalok az erdő mélyén összedolgoznak, segítik egymást, megérzik annak az ízét, milyen is, amikor az és úgy lesz, amit ők szeretnének. Ez aztán sikerélményeket szül, hiszen számtalan pozitív visszajelzést kapnak, akár arra nézve, éppen milyen finomat főztek aznap vagy ügyesen navigálták a csapatot. Ezek a pozitív megerősítések ráadásul további kompetencianöveléssel bírnak, aminek következtében aztán egyre magabiztosabbá és ügyesebbé válnak.

Nagyon sok döntési helyzet elé állítjuk őket, akár arról, hogyan oldjuk meg a vízszerzést éppen, akár a soron következő programok tekintetében. Nincs részletesen kidolgozott tematika, jóval több a spontán, illetve a helyzetből és állapotukból fakadó akció, hiszen az igazán lényeges, hogy ők is be legyenek vonva a döntésekbe és a jelen állapotukra reagáljunk. Ezt pedig ők is érzékelik és hálásak is érte