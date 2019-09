Több mint ötven év börtönt kapott a kesznyéteni tinilányt megerőszakoló hét férfi

Több mint ötven év börtönre ítélte a Debreceni Ítélőtábla jogerősen azt a hét férfit, akik 2017 nyarán elkábítottak, majd megerőszakoltak egy 16 éves lányt Kesznyétenben. A felnőttek tíz és nyolc és fél év közötti börtönt kaptak jogerősen is. A táblabíróság egyedül az elkövetéskor még 16 évnél fiatalabb VIII. rendű vádlott esetében enyhített a Miskolci Törvényszék korábbi ítéletén, ő 4 év helyett 2 és fél évet kapott.

A férfiak egy romos házba vitték magukkal Petrát, miután elszívattak vele egy szintetikus drogot tartalmazó cigit. A lány annyira bódult állapotba került, hogy alig tudott lépni és a beszéd is nehezére esett. A férfiak betámogatták a lakatlan házba. Ezt követően az egyikük ölelgetni kezdte a tinilányt, aki kábult állapota ellenére igyekezett eltolni magától a férfit. A drogtól azonban egyre erőtlenebbé vált, és nem tudott védekezni. Ezt észlelve a két férfi megerőszakolta. Időközben a helyszínre érkezett a harmadik társuk is, aki maga is szexuális cselekményre kényszerítette a lányt.

Ezután újabb férfi érkezett a házhoz, aki a sértettet átvitte egyik társa lakásába, ahová a többiek is követték őket. Időközben a lány bódultsága csökkent, és megpróbált védekezni a támadóival szemben. Egyikük befogta a száját, a többiek lefogták és a házban tartózkodó öt vádlott ismét szexuálisan bántalmazta.

A Debreceni Ítélőtáblán megtartott másodfokú tárgyaláson csak négy férfi jelent meg az erőszakolók közül, a többiek már korábban jelezték, hogy nem kívánnak részt venni a tárgyaláson.

Az elsőrendű vádlott az utolsó szó jogán azzal védekezett, hogy csupán kétszer tíz percet töltött a házban és ezalatt semmit sem csinált. Egy másik erőszakoló pedig azt állította, hogy szó sem volt erőszakról és a kislány beleegyezésével történt minden. A bíró szerint viszont teljesen egyértelmű, hogy megerőszakolták a lányt, hiszen megpofozták és leszorították az aktus során.