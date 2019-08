A szomszéd hívta a rendőrséget, mégsem küldtek ki senkit a Zöldlomb utcai családirtás helyszínére

Mint arról már több cikkben beszámoltunk, egy 35 éves férfi megölte az élettársát és négyéves kisfiúkat egy II. kerületi lakásban, majd magával is végzett.

Arról is írtunk, hogy a környékbeliek többször is hallották már veszekedni párt a Zöldlomb utcai albérletben, egyszer állítólag még a függönyük is kigyulladt, a napokban pedig a rendőrség is járt náluk, akkor a később meggyilkolt nő azért hívta ki őket, mert a férfi elvette a kulcsait.

Egy bejelentés később is érkezett, ám a Tevékenység-irányítási központ munkatársa akkor nem küldött járőröket a megadott helyszínre, amiért Budapest rendőrfőkapitánya vizsgálatot rendelt el.

A rendelkezésre álló adatok alapján 2019. augusztus 22-én 10 óra 54 perckor egy nő hívta a segélyhívót, mert egy nappal korábban, a hajnali órákban furcsa hangokat – a Blikk szerint sikolyt – hallott a szomszédból. A bejelentő azt is elmondta, hogy egész nap nem látta a mellette lévő lakásban bérlőként élő családot. A nyomozás adatai szerint a bejelentést megelőzően 24 órával a család tagjai már nem éltek.

A Tevékenység-irányítási Központ ügyeletese megvizsgálva az előzményeket úgy döntött, hogy nem igényel további intézkedést a bejelentés, ezért nem küldött járőröket a helyszínre.

Budapest rendőrfőkapitánya elfogadhatatlannak tartja az intézkedés elmulasztását, az ügyeletes ellen pedig fegyelmi eljárás indult, írja a Police.hu

Kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu