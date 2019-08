Egy brit lord videójából derül ki, hogyan láthatta Orbán a tűzijátékot

Az augusztus 20-i tűzijátékról posztolt videót a Twitteren Lord Ashcroft, a brit Konzervatívok egyik prominens képviselője, kormánypárt volt vezetőhelyettese – szúrta ki a hvg.hu. A fontban is másfél milliárdos vagyonnal rendelkező üzletember a posztban azt is jelezte, hogy a miniszterelnök teraszáról volt alkalma nézni a látványosságot.

Budapest Hungary…watching from the Prime Minister’s balcony an incredible 20 minute firework display on their national day… pic.twitter.com/dDypkwMz5p

— Lord Ashcroft (@LordAshcroft) August 20, 2019