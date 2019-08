50 ezres büntetéssel fenyegeti a kutyásokat a Belváros

A közterekre kihelyezett hirdetményekben fenyegette meg a kutyatulajdonosokat nagy összegű bírsággal az V. kerületi önkormányzat.

Az áthúzott kutyát ábrázoló ragaszok a napokban jelentek meg a Belváros frekventált részein. A lapokat a Szabadság téren a közvilágítási oszlopokra celluxozták ki úgy, hogy már messziről látsszon: a legfontosabb üzenete az, hogy tilos az ebeket az V. kerületi parkokban sétáltatni, játszóterekre, bekerített parkokba bevinni, illetve elengedni.

A hirdetmény egy tízéves, Rogán Antal polgármestersége idején született önkormányzati rendeletre hivatkozik. A 2009-ben elfogadott rendelet szabályozta a kerületben az állattartás általános rendjét, és valóban szó szerint tartalmazza a kutyatulajdonosok szigorú megrendszabályozását. Tíz évvel ezelőtt fogadták el azt az előírást is, amely kötelezte a kutyatulajdonosokat, hogy ha az ebbel kilépnek az utcára, mindig magukkal kell vinniük az oltási könyvét is.

Az önkormányzat most ezeket a kutyabarátnak nehezen nevezhető és meglehetősen életidegen szabályokat elevenítette fel, és 50 ezer forintig terjedő bírságot ígért be a renitens ebtartóknak.

A 24.hu-nak nyilatkozó kutyások szerint hosszú évek óta senki sem zargatta őket, és a belvárosi tereken egymást jól ismerő közösségek alakulhattak ki, amelyek igyekeztek betartani és másokkal is betartatni a kutyatartás szabályait. Úgy érezték, nem is adódtak ebből mostanában olyan problémák, amelyek indokolnák a kemény fellépést. Volt, aki annyira meglepődött a hirdetmény hangnemén, hogy azt gondolta, nem is lehet hivatalos. Azt is mondják, betarthatatlan előírás, hogy kizárólag a kerület távoli pontjain létrehozott zárt kutyafuttatókba vigyék az állatokat.

A szigorítás miatt megkerestük a Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzatot, de egyelőre nem kaptunk választ a kérdéseinkre.