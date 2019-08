Wittinghoff Tamás: Nem a Fidesz, hanem az alattvalói mentalitás a legnagyobb ellenfél

A legborzasztóbb az, hogy ott, ahol a kormányokon átívelő szegénységben és egyre nagyobb szegénységben élnek emberek, ahol egyébként civil szervezetek segítenek a felszínen maradni, mégis a Fidesz nyer a választásokon. Itt nem is a kormánypárt a legnagyobb ellenfél, hanem a kiszolgáltatottság és az alattvalói mentalitás, vagyis az a paradoxon, hogy éppen azoknak kellene lázadniuk, akik helyzetüknél fogva erre a legkevésbé képesek

– mondta Wittinghoff Tamás a Népszavának adott interjúban.

A budaörsi polgármester beszélt arról is, milyen nehéz egy ellenzéki településnek együttműködőnek lennie mostanában. 2014-ben például felajánlotta az egyik alpolgármesteri posztot a Fidesz frakcióvezetőjének annak reményében, hogy ez korrekt együttműködést eredményez, ám a párt néhány hónappal később távozásra bírta a helyi politikust, aki így független alpolgármesterként folytatta munkáját. Erre mondja Wittinghoff:

Nehéz olyanokkal együttműködni, akik csak a mindent vagy semmit elvet értik. Ebből is látszik, nagyon fontos, hogy minél több helyen győzzön ősszel az ellenzék. Ez szabad levegőt teremthet, és elhitetheti, hogy leváltható ez a gyalázatos rendszer.

A polgármester beszélt arról a nagy vihart kavaró ügyről is, hogy két budaörsi iskolaigazgató pályázatát is visszadobta az EMMI. Wittinghoff már azt gondolja, nem Budaörsnek szólt a lépés, hiszen sok helyen történik az, hogy mindenki által támogatott direktorok nem kapják meg a kinevezést. Szerinte a kormány ezzel éppen a demokrácia lényegét számolja fel, hiszen nem engedi, hogy a közösségek magukról döntsenek. A helyi iskolákkal kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy Budaörsön komolyan veszik az autonómiát, azaz az iskolák, ha kitalálnak valamit, kipróbálhatják, az intézmények a városban úgyis megszokták a szabad levegőt, a liberális gondolkodást, a tanszabadságot.

Kiemelt kép: Balogh Zoltán / MTI