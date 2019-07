Závecz: 300 ezerrel nőtt a pártnélküliek száma

Csökkent a szavazói kedv az EP-választás után. A biztos szavazóknál az 51 százalékos Fideszt a 17 százalékos DK követi.

Az EP-választáson és utána tapasztalt politikai érdeklődés csökkent, több pártnak is valamivel kisebb lett a tábora, ezzel párhuzamosan nagyjából 300 ezerrel bővült a pártnélküliek csoportja a ZRI Závecz Research Intézet július első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatása alapján.

A Fidesz júniusban a teljes népességen belül az idei csúcsértékén, 34 százalékon állt, most 32 százalékos a tábora. Továbbra is a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt, a múlt hónapban 11 százalék támogatta, ezúttal 10 százalék. A Jobbik tartja a 6 százalékot. Júniusban az MSZP és a Momentum is ezen a szinten állt, most 5-5 százalékosak. Az LMP-nek és a Mi Hazánk Mozgalomnak 2-2 százaléka volt és maradt a teljes népességen belül, de e hónapban a Kétfarkú Kutyapárt is felsorakozott melléjük, a Párbeszéd 1 százalékos. A pártnélküliek aránya 30-ról 34 százalékra nőtt.

A biztos pártválasztói körben a Fidesz 51 százalékot ért el, a Demokratikus Koalíció 17 százalékos. Az aktív szavazók csoportjában szoros versenyt fut a Jobbik, a Momentum és az MSZP – előbbinek 8, utóbbiaknak 7 százalékos a támogatottsága. Ebben a körben a Mi Hazánk Mozgalomnak 3, az LMP-nek és a Kétfarkú Kutyapártnak 2-2 százaléka van, a Párbeszéd 1 százalékos.

A múlt hónapban még kitartott az EP-választást körülvevő aktívabb hangulat, de július első felében valamelyest lanyhult a pártok iránti érdeklődés. A szavazók távolodása összességében kismértékű, és nem is érinti egyformán mindegyik pártot. A legérdekesebb változás talán az, hogy a május végi EP-választáson a Momentum egyértelműen megelőzte az MSZP-Párbeszédet és a Jobbikot, ebben a hónapban viszont nagyjából egyforma a támogatottságuk. Nemcsak táboruk mérete, de szimpatizánsaik aktivitása is hasonló, 60 százalékuk menne el egy mostani választásra.

A három párt támogatóinak összetétele viszont jócskán különbözik. Az MSZP szavazói az átlagosnál magasabb arányban találhatók az idősek és a fővárosiak körében, ezekben a csoportokban a szocialistáknak kétszer annyi (10 százalékot meghaladó) hívük van, mint a népesség egészén belül. A Jobbik karakteres támogatói férfiak, kis- és közepes városokban élők, közöttük 10-12 százalékot érnek el. Az a régi jellegzetesség, miszerint a Jobbiknak erős pozíciói vannak a fiatalok körében, az elmúlt hónapok felméréseiben nem látszik, életkori szempontból kiegyenlített a párt szavazótábora. A Momentum sem a húszas-harmincas korosztályok pártja már, mint korábban volt, az elmúlt két hónap adatai jelzik, hogy támogatókra lelt a középkorosztályok és az idősek körében is. A szavazóbázis bővülése viszont még kevéssé terjed ki az alapfokú végzettségűekre és a szakmunkás képzettségűekre, maradt az érettségizettek és diplomások dominanciája.

Módszertan Az adatfelvétel ideje: 2019. július 4-13. A megkérdezettek száma: 1000 fő, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik. A közvélemény-kutatás során kapott adatok 1000 fős mintánál legfeljebb +/- 3,2 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptak volna, ha minden választókorú személyt megkérdeztek volna az országban.

