Végleg elhagyja az országot a sikeres kutató

Muraközy Balázs az MTA-törvény miatt elmegy külföldre. Végleg.

Muraközy Balázs az Akadémia kiválósági programjának támogatásával a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban dolgozott. A közgazdász az Egyesült Államokból költözött haza.

Most az általa is alapított műsor vendégeként a Tilos rádióban azt mondta, bár könnyen mehetett volna eddig is külföldre, egyértelműen úgy tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat tovább. Sokat járt ösztöndíjakkal külföldre, de mindig hazatért.

Csoportja a Lendület programban komoly elismerést kapott, a kutatásra tudtak koncentrálni, nem kellett fusizniuk. A vállalati stratégiákat, versenyképességeket kutatták a MTA intézetében.

Az elmúlt év tudomány-ellenes kormányzati kampánya miatt telt be a pohár nála, de már régóta zavarták a magyar közállapotok, az oktatásügy helyzete, a CEU elűzése…

Végül úgy döntött, végleg elhagyja az országot a családjával együtt. Új munkahelye a University of Liverpool Management School lesz.

Muraközy Balázs tudományos főmunkatársként nem csak kutatott, a Rajk László Szakkollégiumban tanít ökönometriát, korábban tanított az ELTE-n, a CEU-n és az MNB-ben is.

Kiemelt kép: VSVK