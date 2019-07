Magyar Ellenzéki Kerekasztalt alapítottak az Európai Parlamentben

Új brüsszeli szervezetet alapított a brüsszeli szervezetek alapításában eddig is kifejezetten erős Ujhelyi István. A korábban több páneurópai baloldali szervezetet is gründoló szocialista képviselő most

Magyar Ellenzéki Kerekasztalt alapított az Európai Parlamentben.

‼️ Megalakult a magyar ellenzéki kerekasztal az Európai Parlamentben!A strasbourgi plenáris ülés szünetében… Közzétette: Ujhelyi István dr. – 2019. július 17., szerda

A képen szereplő asztal a hasonló kezdeményezések jellemző hibáival szemben tényleg kerek, és körülötte ül Ujhelyi, a DK-s Molnár Csaba és Rónai Sándor, a momentumos Donáth Anna és a jobbikos Gyöngyösi Márton is.