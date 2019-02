Márki-Zay Péter: A pártállam vezetői magánrepülőiken fognak elmenekülni

Vasárnap délután 2 órától tartotta zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom egy budapesti hotelben. A Márki-Zay Péter nevével fémjelzett mozgalom rendezvényén a hódmezővásárhelyi polgármester mellett beszélt még Hadházy Ákos és Lukácsi Katalin is. Az első ülését tavaly novemberben megtartó mozgalom minden ismert arca megjelent a nyitóeseményen, ahogy ellenzéki politikusok, és ellenzéki polgármesterek is.

Márki-Zay lerántotta a leplet a csapatáról Velük keresné a jó jelölteket az önkormányzati választásra, hogy megverjék a Fideszt.

Hadházy Ákos: Csalni fognak az EP-választáson is

Minden hatalomra lehet politikai nyomást gyakorolni, igaz, minél jobban betonozza magát be a hatalom, annál több kitartás és munka kell hozzá

– fogalmazott beszédében Hadházy Ákos. A képviselő arról beszélt: cselekedni kell, mert ha nem teszünk ellene, a kormány végig fog menni azon az úton, amelyik a demokráciából diktatúrába vezet.

A független képviselő arról is beszélt, hogy minden más állítással szemben „van remény arra, hogy választáson legyőzzék a Fideszt, és még a teljes katasztrófa előtt, forradalom nélkül küldjék el őket”. Az MMM feladata szerinte az, hogy cselekvő közösséggé formálja a tenni akaró embereket.

Az első és legfontosabb feladatnak azt nevezte, hogy az EP-választáson egyetlen szavazókör se maradjon ellenzéki delegáltak nélkül.

Tudjuk, hogy 2018-ban csaltak, és ne legyen kétségük, hogy ha engedjük, csalni fognak az EP választáson is

– mondta Hadházy.

Az ellenzék munkája ugyanakkor nem sokat ér új arcok bevonása nélkül. „Új ellenzékre” van szükség – mondta. Ennek szerinte részei kell legyenek a jelenlegi pártok, de nem azonos az ellenzéki pártok összességével vagy összefogásával. Az új ellenzék több, mint a pártok összefogása, hiszen szavazóból is többre van szükség, mint amenny jelenleg az ellenzéket támogatja.

Hadházy Ákos szerint az ellenzéknek továbbra is követelnie kell a független közmédiát és a propaganda betiltását, sőt, ezeket feltételként kellene szabni ahhoz, hogy az ellenzéki pártok elinduljanak az EP-választáson

Megüzenni Orbánnak, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább olyan pályán focizni, ahol az ellenfél kapuját bedeszkázták, a pálya pedig a biztonság kedvéért 45 fokban felénk lejt

– fogalmazott a képviselő, aki szerint a tisztességtelen EP-választás semmilyen legitimációt nem adhat a kormánynak, még akkor sem, ha a pártok mégis az indulás mellett döntenek.

Lukácsi Katalin: Nem Orbán utálata tart minket össze

A KDNP-ből kiábrándult politikus arról beszélt, hogy egység kell a sokféleségben, ami ugyan az Európai Unió jelszava, de lehetne az MMM szlogenje is. Azt monda, nem egy új pártot akarnak alapítani, nem az ellenzéki tortát akarják még tovább szeletelni, hanem azért dolgoznak, hogy a torta legyen nagyobb.

Nem igaz, hogy az ellenzéki oldalt csak Orbán Viktor és a NER utálata hozza össze

– mondta Lukácsi Katalin, aki szerint az fogja össze őket, hogy tenni akarnak Magyarországért. Szerinte rengeteg a tennivaló azért, hogy egy „valóban polgári Magyarországot” építhessenek fel.

„Nem egy a tábor és egy a zászló, hanem egy az ország és sok a zászló” – mondta Lukácsi Katalin, aki szerint ezért hidakat kell építeni. Arról beszélt, hogy az összefogás fontos, de annak csak akkor van értelme, ha tartalma is van, és nem csak ellenzéki pártok pótcselekvése.

Egyre többen vagyunk, akik valaha a kormánypártokat támogattuk, de a polgári Magyarország árváivá váltunk

– szólította meg azokat a volt KDNP-s, akiket „kitaszított magából a NER”. Azt mondta, hogy jól tudják, hogy a Fidesz többnyire tisztességes szavazói nem egyenlőek a párt korrupt politikusaival.

Márki-Zay Péter: Vissza kell szereznünk a nemzet fogalmát

A mozgalom alapítója, elnöke azzal kezdte, hogy „holnap lesz egy éve, hogy a szeretet hatalma, legyőzte a hatalom szeretetét”, amivel arra utalt, hogy a teljes ellenzéki összefogásnak köszönhetően megnyerte Hódmezővásárhelyen az időközi polgármesterválasztást. Saját eredményeinek sorolása után kijelentette, hogy „Hódmezővásárhely sem lehet szabad, amíg Magyarország nem szabad”.

30 év után ismét egy párthoz való hűség határozza meg, hogy kiből lesz portás, és kiből képviselő, iskolaigazgató, vagy vállalatvezető

– állította Márki-Zay Péter. Szerinte 80 év után ismét számít Magyarországon, hogy kinek milyen a bőrszíne.

A polgármesternek az sem szimpatikus, hogy Oroszország felé sodródik a magyar kormány. „Keleti despotákkal szövetkezik, arab terroristákkal üzletel” a fideszes elit, szerinte ebből még egyetlen nemzetnek sem származott előnye.

Márki-Zay ezután megjegyezte, hogy árulkodó az is, hogy a magyar fiatalok is inkább nyugatra költöznek. Arról beszélt, hogy ő is az USA-ban élt egy ideig, de hazaköltözött, hogy „magyarnak nevelje a gyermekeit”.

A nemzet fogalmát vissza kell szereznünk!

– jelentette ki Márki-Zay Péter, aki szerint a Fidesz kisajátította ezt a fogalmat és ki is üresítette a jelentését. A Mozgalom elnöke arról beszélt, hogy meg kell mutatniuk, mit is jelent valójában a nemzet fogalma, fel kell számolni az országra jellemző politikailag gerjesztett megosztottságot.

Márki-Zay ezután arról beszélt, hogy a Fidesz egy nagy gyerek, aki terrorizálja a kicsiket. És ahogy ő felállt, úgy másoknak is fel kell állniuk, hogy tegyenek ez ellen a rossz gyerek ellen. Annak a fontosságát ecsetelte, hogy az összefogás hogyan segíthet ebben., megjegyezve, hogy az országgyűlési választás ellenzéki kudarca ennek hiányának bizonyítéka.

A Fidesz szerinte mindent megtesz azért, hogy elválasszák egymástól „a cigányokat, a zsidókat, a jobbikosokat”, ezzel is ellehetetlenítve az összefogást. De a beépült árulók és más fideszes aknamunkák ellenére is meg kell szerinte találniuk minden városban, körzetben az önkormányzati választásra az egyetlen jó, hiteles ellenzéki jelöltet.

A hatalom birtokosainak azt üzente Márki-Zay, hogy nekik a hatalom és a pénz a cél, és nem eszköz. Megígérte, hogy lesz elszámoltatás a jövőben:

Míg a pártállam vezetői magánrepülőjükön fogják elhagyni az országot, ti, akik a hivatalokban ültök és segítitek a rendszert, ti nem mehettek velük. Ti bizonyítékok lesztek, amikor eljön az elszámoltatás ideje

– üzente a NER kiszolgálóinak.

Kiemelt kép: Fülöp Dániel Mátyás/24.hu