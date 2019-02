Tízszer annyi külföldi kapott magyar papírt, mint ahány menekültet fogtak a határon

Hirtelen megugrott azoknak a magyarországi tartózkodásra jogosító okmányokkal rendelkező külföldieknek a száma, akik esetében nem lehet tudni, hogy pontosan milyen alapon jutottak hozzá a magyar papírjaikhoz.

Miközben Orbán Viktor a bevándorlásellenes politika egyik legfőbb európai szószólója lett, az elmúlt két évben a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) több mint 9 ezer embernek adott tartózkodási engedélyt „egyéb célra” hivatkozva.

A Direkt36 szerdai cikke szerint a BMH azt állítja, nincsenek statisztikai adataik arról, hogy konkrétan milyen indokokra hivatkozva kaptak ezek a jelentkezők magyar papírokat. Ebbe a megfoghatatlan kategóriába sok minden beletartozhat, az ingatlanvásárlástól a nyelvtanuláson át a családfakutatásig számos indoklás létezhet.

Az “egyéb” engedélyek száma különösen nagyot ugrott az után, hogy a kormány 2017-ben lezárta a sokat támadott letelepedési kötvényprogramját, amelynek keretében éveken át pénzért kaptak külföldiek tartózkodásra jogosító papírokat.

Tavalyelőtt mintegy 3700-an jutottak „egyéb célból” tartózkodási engedélyhez, 2018-ban már több mint 5400 külföldi szerzett így papírokat.

A szám nagyságához érdemes tudni, hogy a rendőrség statisztikai adatai szerint tavaly a határokon elfogott, előállított, majd eljárás alá vont illegális migránsok száma nem érte el az 500, azaz a papírokkal beengedettek tizedét sem.

Van azonban több fontos különbség is a kötvényes és a kötvény nélkül szerzett papírok között. A kötvényprogramban részt vevők összesen 290-360 ezer euróval (90-110 millió forinttal) tudtak jelentkezni (ennyiből jött ki a kötvény ára és az azt árusító cégek részére járó díj). Az egyéb típusú tartózkodási engedélyért azonban mindössze 18 ezer forintos ügyintézési díjat kell fizetni a BMH-nak. Ezzel munkát nem lehet vállalni, és csak határozott idejű tartózkodásra jogosít (igaz, három év magyarországi tartózkodás után letelepedési engedélyt is lehet igényelni, amely határozatlan idejű tartózkodásra jogosít). A kötvényes papírokhoz hasonlóan az egyéb típusú tartózkodási engedéllyel szintén szabadon lehet utazni a Schengen zóna területén. Tavaly Iránból érkeztek a legtöbben ilyen módon (1223 fő), őket követték a kínaiak (881 fő), amerikaiak (716) és oroszok (460). 2015 és 2017 között azonban 20 olyan külföldi is kapott egyéb típusú letelepedési engedélyt, akinek az állampolgársága ismeretlen a BMH adatai szerint.

A Rogán Antal által kezdeményezett, de 2017-ben lezárt kötvényprogram adott arra lehetőséget külföldieknek, hogy 250 ezer, majd később 300 ezer euróért letelepedési kötvény vásároljanak. Ezért cserébe egyéb típusú tartózkodási engedélyt, majd később határozatlan idejű tartózkodásra jogosító letelepedési engedélyt kaptak. Más országok hasonló programjaihoz képest a magyar kormány igen kedvező feltételeket kínált a befektetőknek, öt év után például visszakapják a befizetett pénzüket. A leállításáig összesen 6583 befektető élt ezzel a lehetőséggel, és szerzett letelepedési engedélyt.

Mind a kötvényes, mind a kötvény nélkül érkezők családtagjai is igényelhetnek magyar papírokat, így a teljes létszám jóval magasabb, ha őket is számításba vesszük. Egy kötvényes befektető például átlagosan két további családtagja számára kért letelepedési engedélyt. A BMH arról azonban nem vezet nyilvántartást, hogy a kötvényvásárlás nélkül tartózkodási engedélyt kapó külföldi mellett hány családtag igényelt magyar papírokat.

Míg a kötvényvásárlás esetében szinte automatikusan jártak a magyar papírok, a kötvény nélküli jelentkezőknél a BMH mérlegelésen múlik, hogy ki kaphat egyéb célú tartózkodási engedélyt. A BMH honlapja szerint a beérkezett kérelmet 21 nap alatt bírálja el a regionális igazgatóság.