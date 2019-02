Boross Péter az agymosás ellen a Magyar Nemzetben

A Magyar Nemzet újraindításának Boross Péter örül, mert úgy véli, a lapnak komoly szerepe lehet a szellemi öntisztulásban, a nemzeti önvédelemben. Az egykori kormányfő nagyon elégedett az Orbán-kormánnyal, hatalmas eredménynek tartja, hogy erős az állam, szerinte ilyen progresszív korszak csak Tisza Kálmán és Bethlen István idején volt.

A kormánytagok mellett dicséri a jegybankelnököt és más vezetőket is.

Szerinte az ország nemzetközi kapcsolatai sem voltak talán soha ilyen kedvezőek. A nyugat-európai bírálatokat a morál és az intellektus ottani hanyatlásával magyarázza.

Szerinte az EU jelenlegi vezetése kártékony, el kellene tüntetni Brüsszelből. Abban biztos, hogy az európai parlamenti választások után változás lesz, de nem tudja, mekkora,

A közállapotok miatt nem optimista a távlatokat illetően, mert úgy látja, a nyugati polgári, átvitt értelemben fehérnek is mondott civilizáció alkonyát éljük.

Boross Péter név nélkül, gyereklánynak nevezve, bírálja Nagy Blankát, szerinte a morális, intellektuális rohadás Európa-szerte elterjedt, de idehaza agresszívabb, ráadásul

eddig bármilyen elfajultak is voltak a politikai csatározások, sekélyes a beszédmód, de mégsem a nőkhöz kötődtek ezek az ordenáréságok. A férfiakra osztották az alantasabb szerepeket, akik meg is feleltek ezeknek a durvasági elvárásoknak. Most ellenben a női politikusok viszik a prímet a primitívségben, a színvonal alatti akciók terén. Ezt láthattuk az országházi botrányokozás vagy az MTVA-székházban való garázdálkodás alkalmával is.