A Music FM bejelentette, hogy csütörtökön elhallgat

Nincs mód arra, hogy az éterben maradjanak.

Nem talált megoldást a Budapesten sugárzó Music FM működtetője arra a helyzetre, hogy a Médiatanács nem hosszabbította meg hétéves médiaszolgáltatási jogosultságát a 89,5 MHz-es frekvencián, így csütörtöktől elhallgat a rádió – írja a Média1. A portál megjegyzi: ezen a héten a Sláger FM is elnémult volna, annak üzemeltetője viszont megvette a veszteséges Rock FM-et, és átköltözött annak frekvenciájára.

A korábban Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Music FM a tavalyi negyedik negyedévi budapesti rádiós hallgatottságmérés szerint a negyedik helyen állt, napi 131 ezer hallgatóval a Rádió1, a Sláger FM és a Retro Rádió mögött, a Kossuthot és a Petőfit megelőzve.

A rádió Facebook-oldalán már közölték: hét év után csütörtök éjfélkor elhallgat a Music FM. Azt írják, a tulajdonos és a vezetés mindent megtett, hogy az éterben maradjanak, de nem jártak sikerrel. A februárra és márciusra hirdetett rendezvényeiket még megtartják.

A Media1 azt is megírta, hogy a rádiót üzemeltető Prodo Voice Zrt. rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott. Tavaly december elején a Pentavia Kft. és a Hung-Ister Zrt. is kiszállt a tulajdonosi körből, és az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelőhöz került a cég. Két hete pedig a vagyonkezelővel egy címen lévő Ceres Manufaktúra Kft. lett a tulajdonos. (Illusztráció: MTVA / Róka László)