Jogerős: életfogytiglant kapott a mezőhegyesi anyagyilkos

Életfogytig tartó fegyházat kapott jogerősen az a férfi, aki agyonverte a 83 édesanyját Mezőhegyesen. A magyar nemzetiségű román állampolgárságú férfit tíz évre kiutasították az országból, és tíz évre eltiltották a közügyektől is. A Szegedi Ítélőtábla döntése értelmében a férfi leghamarabb 28 év elteltével bocsátható feltételesen szabadságra.

A 48 éves férfi és édesanyja között régóta feszült volt a viszony. Sz. László ugyanis úgy vélte, hogy az anyjának nagy szerepe van abban, hogy tönkrementek a korábbi párkapcsolatai, és megromlott a házassága is. A férfi úgy gondolta, hogy az anyja terrorizálja, idegileg kikészíti, és az életét is ő tette tönkre. Bár Sz. László mindenért az anyját hibáztatta, emellett nagyon kötődött is hozzá.

A férfi és az anyja kapcsolata 2017 áprilisi Marosvásárhelyről Mezőhegyesre költözésük után még tovább romlott. Ennek az volt az oka, hogy a férfi egy idő után vissza akart költözni, de az anyja nem akarta ezt. Sz. László viszont nem volt abban az anyagi helyzetben, hogy elköltözzön az anyjától.

Konfliktusaik miatt rendszeressé váltak közöttük a veszekedések. Majd egy idő után a férfi bántalmazni kezdte az idős anyját. Előbb csak tenyérrel ütötte, majd már rugdosta, ököllel verte, sőt meg is taposta az idős asszonyt. A bántalmazásokat az asszony hangtalanul tűrte, nehogy a szomszédok tudomást szerezzenek a fia cselekményéről.

A férfi háromszor is különösen durván megverte az anyját, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket is elszenvedett. Az első nagyobb bántalmazásra április végén került sor, míg az utolsó, az asszony halálát okozó bántalmazást a nő május 25-től 26-án az esti órákig szenvedte el. Ez idő alatt a fia többször is megverte, megrugdosta, és megtaposta. A verések következtében a legyengült asszony előbb eszméletét veszítette, majd meghalt.

Sz. László május 26-án az esti órákban értesítette csak a mentőszolgálatot, de a kiérkező mentősök már nem tudták újraéleszteni az időközben elhunyt asszonyt. A férfi a gyanúsítotti kihallgatása során azt állította, hogy az anyja néhány nappal korábban szerezte a sérüléseit, amikor ismeretlenek megtámadták, és elvették a pénzét. A bizonyítási eljárás során azonban gyorsan kiderült, hogy ő végezte ki az édesanyját. Sz. László 28 év múlva bocsátható szabadságra leghamarabb feltételesen.

Kiemelt kép: iStock