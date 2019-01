Csak itt, csak most, csak téged, átverünk! Újabb csaló webáruház után nyomoz a rendőrség

Magyarországon és Horvátországban is nyomoznak egy angliai központú, ám magyar webáruház átverései miatt, melynek tagja Európa-szerte akár 2500 embert is becsaphattak. Magyarországon legalább kétszáz vásárlót károsítottak meg összesen csaknem 20 millió forint értékben. A webáruházat üzemeltető cég egy budapesti székhelyszolgáltatóhoz volt bejelentve a legutóbbi időkig, a társaság vezetőjének bejelentett lakcíme pedig egy romos esztergomi házban van. A webshop gyakorlatilag elérhetetlen, a feljelentések pedig egymás után érkeznek a rendőrséghez.

Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, többféle elektronikus fizetésre. A vásárlás teljes összegét előre kell teljesíteni, utánvétel nincs.

Még ez a „tájékoztatás” sem keltett elegendő gyanút abban a (legalább) kétszáz emberben, akik az Euro Shop Market nevű webáruháztól rendeltek különböző elektronikai eszközöket akár több százezer forint értékben. Őket minden jel szerint csúnyán átverték, és hiába várják a megrendelt telefonjukat, televíziójukat, vagy háztartási gépüket, az várhatóan már soha nem fog megérkezni.

A webáruházat üzemeltető cég pedig elérhetetlen.

A 24.hu-nak az egyik károsult arról beszélt, hogy csaknem 200 ezer forintot utalt előre egy Samsung Galaxy S9+ típusú telefonért, ám azt többszöri ígérgetés ellenére sem kapta meg. Mint mondta, tudatos és megfontolt vásárlónak tartja magát, ám ezúttal óvatlan volt, és nem vette észre a gyanús jeleket. Azokból pedig akad bőven a webáruház oldalán. A túlzottan alacsony árak és a csali szövegek mellett egyetlen telefonszám sincs megadva az oldalon, nem beszélve arról, hogy kizárólag előrefizetéssel lehet rendelni. Ráadásul a honlap szerint minden nap akciós Black Friday van.

Továbbá a társaság azt írja magáról:

Euro Shop Market Ltd. egy angliai központú, nemzetközi kereskedelmi rendszer. Fő tevékenységi körünk a nagyobb gyártók által gyártott műszaki termékek, nagy tételben, közvetlen a gyárból való megvásárlása, kedvezményes szerződésekkel az ázsiai területekről. Alapvető célunk, hogy árainkat a lehető legalacsonyabban tartsuk, ezekhez a következők járulnak hozzá: Kedvezményes adók, vagy adómentesség.

Kizárólag az EU-n belüli értékesítés.

Nagy tételben történő vásárlás, havi egy-két alkalommal.

Olcsó szállítás hajón.

Minimalizált dolgozói létszám.

Web-es értékesítési felület, üzletek és raktárak nélkül.

Korlátlan anyagi erőforrás az előre fizetések miatt.

Az új márkanév bevezetése miatt, még szinte haszon nélkül dolgozunk. Ezek teszik lehetővé számunkra, hogy bár lassan szállítunk, az áraink az egész EU-ban a legolcsóbbak! Most pedig ezen árakat a Black Friday akció is csökkenti még!

A portálunknak nyilatkozó károsult azt is elmondta, mivel nem kapta meg a rendelt telefont, és a céget sem tudja elérni, feljelentést tett a rendőrségen, és nem ő volt az egyetlen. A pórul járt vevők Euro Shop Market Károsultak néven alapítottak Facebook-csoportot, amelynek kedden több mint 200 tagja volt, közülük többen fordultak a rendőrséghez.

A feljelentésekről érdeklődve megkerestük a Budapesti Rendőrkapitányságot (BRFK), ahol azt közölték:

A BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitánysága több sértett feljelentése alapján csalás miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Az ATV híradójából pedig az is kiderült, hogy nem csak Magyarországon, hanem Horvátországban is nyomoznak a webáruház után. A csatorna riportja szerint Európa-szerte a 2500-at is meghaladhatja a károsultak száma, akik előre utaltak a webshopnak.

A magyar károsultak keddi összesítése szerint legalább 19 millió forint kár érte őket.

Közülük egyébként többen meglátogatták a webáruház székhelyét is, ami a budapesti Podmaniczky utcában található székhelyszolgáltató céghez volt bejelentve másik körülbelül ezer céggel együtt. Itt azonban hiába keresték a társaságot.

A székhelyszolgáltató társaság ügyvezetője portálunk megkeresésére elmondta, hogy bűncselekmény gyanúja miatt azonnal kijelentették a webshopot üzemeltető társaságot a székhelyről, és értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is az ügyben. Mint mondta, hétfőn a rendőrség is megkereste őket az ügyben. Az ügyvezető elmondta, hogy a szerződéskötéskor lefénymásolták a webáruház ügyvezetőjének személyi igazolványát, tehát némi nyom azért van. Az elérhetetlen webáruház tulajdonos-ügyvezetője, Bartók Andrea egyébként az alábbi esztergomi címre van bejelentve:

A székhelyszolgáltató cég vezetője egyébként azt is elmondta, hogy a napokban nekik sikerült levélben kommunikálniuk a webáruház egyik munkatársával, akit többek közt arról tájékoztattak, hogy a céget kijelentették a székhelyről. A webáruház munkatársa a következőket írta vissza:

Több esetben a karácsonyi csúcs miatt késések voltak.

Ajándékot ajánlottunk a kellemetlenségért, de amennyiben nem volt elfogadható számukra a késés ideje, a pénzt visszautaltuk.

Az ügyintézés és repülés miatt nehézkes az elérés, erre van az email!

Most vagyunk egy újabb rendelés szállításának közepén, és Magyarország-Ázsia-Anglia-Magyarország vonalat kétszer is meg kell tennem január 8-ig, jelenleg is közvetlen az utazás előtt vagyok.

A webshop munkatársa egy mobiltelefonszámot is megadott, ám azt hiába hívtuk fel, annak tulajdonosa még életében nem hallott az Euro Shop Marketről.

A székhelyszolgáltató cég vezetője elmondta azt is, nincs hatósági jogkörük, nem ellenőrizhetik a cégeket, ám ha probléma merül fel, azonnal kijelentik a gyanús cégeket, és értesítik a hatóságokat. Hozzátette, több száz becsületesen működő társaságnak biztosítanak székhelyt, így sajnálná, ha egy-egy ilyen ügy kárt okozna számukra.

Kiemelt kép: A webáruház egy budapesti székhelyszolgáltató címére volt bejelentve. Farkas Norbert /24.hu