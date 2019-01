Dúró már az SZDSZ-hez hasonlítja a Jobbikot

A Magyar Hírlapnak Dúró Dóra azt mondja, a balliberálisoknak már minden mindegy, nekik a politika csak egy értékek nélküli hatalomtechnikai játszma. A független képviselő már volt pártját, a Jobbikot is a balliberális oldalhoz sorolja, ezzel magyarázza azt is, hogy a Mi Hazánk Mozgalomhoz igazolt Volner János, Apáti István és Fülöp Erik is.

Az elmúlt hetek tüntetései fordulópontot jelentenek az ellenzéki politikában, hiszen Gyurcsány Ferenc vezetésével egy egyesült balliberális tömb jött létre, és ennek a Jobbik is része lett. (…) A Jobbik elmúlt másfél évben folytatott tevékenysége az egykori SZDSZ viselkedését idézi, amely először egy harcos antikommunista pártnak mutatta magát, majd a hatalomért összefogott a kommunista utódpárttal, az MSZP-vel.

A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint a politikának az értékekről és az emberekről kellene szólnia.

Se Gyurcsány, se Orbán

Nem működnek együtt más ellenzéki pártokkal, mert már csak ők maradtak, akik

sem a Gyurcsány vezette balliberális oldalhoz, sem Orbán Viktor és a Fidesz tömbjéhez

nem akarnak tartozni. Teljesen alaptalan vádnak nevezi, hogy új pártja lenne „őfelsége ellenzéke”. Ezt csak azok mondják, akik egy trágár jelszó mentén szerveződve becsmérlik a kormányfőt.

Úgy véli, a Mi Hazánk még népszerűbb lesz.

A túlóratörvény bevezetése miatt kirobbant tüntetéseken tanúsított ellenzéki magatartás kontraproduktív. Az is nekik hoz újabb támogatókat, mert

egy országgyűlési képviselőnek minden esetben, pláne nyilvános rendezvényeken meg kell őriznie a méltóságát. Ez a tüntetések élére álló ellenzékieknek nem sikerült.

A Mi Hazánk indul az európai parlamenti választáson, Dúró Dóra reálisnak tartja, hogy új pártja egy mandátumot megszerezzen. Az önkormányzati választáson minél több helyen szeretnének indulni, bíznak a pártszakadás után átigazolt tíz volt jobbikos polgármester újrázásában.

Kiemelt kép: Dúró Dóra, Volner János, Apáti István és Fülöp Erik független képviselők, a Mi Hazánk Mozgalom politikusai az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. december 10-én. MTI / Máthé Zoltán