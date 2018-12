5 tipp, hogy mihez kezdhetsz a megmaradt karácsonyi ételekkel

Felmérések szerint Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna felesleges élelmiszert dobunk ki, miközben minden negyedik ember nélkülöz. Ráadásul a karácsonyi és szilveszteri nagy családi ünnepek menüinek még a szokásosnál is nagyobb része marad meg és kerül a kukákba. Pedig ezek a megmaradt finomságok nagy örömet okozhatnának annak a több ezer embernek, akik még karácsonykor sem mindig jutnak meleg ételhez.

A WOLT Magyarország arra kér mindenkit, hogy az ünnepek alatt megmaradó élelmiszereket idén ne a kukába dobja, hanem juttassa el a rászorulókhoz.

Az ételszállító cég maga sem tétlenkedik, összegyűjtött több tucat pizzát a partner éttermeitől, és ezeket a Menhely Alapítvány Práter utcai központjába szállította. Az akcióban Vecsei H. Miklós színész is csatlakozott a Wolt futáraihoz.

Alább pedig néhány lehetőség, hogy mihez is kezdhetünk az ünnepek alatt megmaradt ételekkel.

Nézz szét a környéken

Valószínűleg a környékeden is él hajléktalan vagy rászoruló ember. Ha akár csak látásból is ismered, itt az alkalom, hogy megszólítsd és felajánld neki az ételt. Valószínűleg örömmel fogadja majd a házikosztot. Érdemes mellé szalvétát, műanyag evőeszközt is adnod, és úgy csomagolni, hogy az könnyen szállítható legyen (zárható műanyag doboz).

Nappali melegedők

Ha több adag ételed maradt meg, esetleg az utolsó néhány rúd beigli sem fér már beléd, érdemes a hozzád legközelebbi nappali melegedőt, hajléktalanszállót megkérdezni, hogy beadhatod-e az ételt. Ha viszonylag kis mennyiségről van szó, érdemes megkérdezni a melegedő környékén várakozókat, biztosan lesz, aki örömmel elfogadja az ételt.

Ételmentő doboz

Budapesten és országszerte több helyen is van már olyan „ételmentő doboz”, amelyben el tudod helyezni adományodat. Ha itt hagynád az ételt, ekkor is csomagold be megfelelően. és a csomagolásra írd rá, mi van a dobozban és mikor készült – esetleg egy kis üzenettel még feldobhatod a napját annak, aki elveszi a dobozt.

Hagyd forgalmas helyen

Jó megoldás lehet, ha egy forgalmas helyen (tömegközlekedési csomópontok közelében) hagyod (dobozban, felcímkézve) az ételt, itt biztosan hamar ráakad valaki.

Ha nincs jobb megoldás

Ha nem él a közeledben rászoruló, és sem a melegedő, sem a doboz nem megoldás, még mindig ott hagyhatod egy kuka mellett az ételt. Ilyenkor még hasznosabb, ha ráírod a dobozra, mi van benne és mikor készült. Itt is biztosan megtalálja, akinek szüksége van rá.

