Megdőlt a szélrekord Budapesten

A szombaton viharossá fokozódó szélben a fővárosban megdőlt a napi szélrekord – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a Facebook-oldalán.

Mint kifejtették: december 22-én a nyugatias szelet több helyen kísérték erős, főleg a hegyvidéki területeken viharos lökések. Mostanáig ezen a napon 1987-ben volt a legnagyobb szél, akkor Budapest Örsöd állomáson több mint 85 kilométer/órás széllökést rögzítettek.

Most a János-hegyen ennél jóval erősebb szél fújt, óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult, ezzel új fővárosi napi szélsebességrekord született.Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: hétfőn egy hidegfront vonul át az ország felett, ennek hatására az ország legnagyobb részén esőre, a magasabb hegyeken havas esőre, hóra, délutántól a Tiszához közeli tájakon kisebb hózáporokra, az északkeleti határvidéken pedig reggel kis eséllyel ónos esőre is számítani kell.

A front mögött délutántól nagy területen megerősödik az északnyugati szél, a Dunántúli-középhegységben és Sopron térségében pedig viharos (óránkénti 70-80 kilométeres) széllökések is várhatók – írták.

Kiemelt kép: MTI / Varga György