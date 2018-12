A földre feküdtek az ellenzéki képviselők, amiért Varju Lászlót leteperték a biztonsági őrök

Több ellenzéki képviselő is a földre fekve tiltakozott a közmédia Kunigunda utcai épületében, azt mondják, hogy a DK-s Varju Lászlót leteperték egy másik helyiségben, ahová őket nem engedik be, így jó darabig nem is volt hírük a képviselő állapotáról. Végül tudtak beszélni vele: azt mondta, hogy a hírszerkesztőségbe akart bejutni, amikor a biztonsági őrök földre vitték és berángatták egy helyiségbe. Hogy Varjuval pontosan mi történt, az nem rekonstruálható, az ő Facebook-oldalára mindössze egy rövid videó került fel, amelyen a földön fekszik. A felfelé vezető lépcsőt biztonsági őrök állják el.

Itt nézhető meg az élő közvetítés a tiltakozásról:

A földre feküdt képviselők között volt a DK-s Gréczy Zsolt, Niedermüller Péter, a jobbikos Jakab Péter, Potocskáné Körösi Anita és az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Gréczy azt mondta: Varjuhoz – akire már délelőtt is rárontottak biztonsági őrök – mentőt hívtak. Időközben elindult a folyosón a földön fekvő Varju László élő Facebook-közvetítése is, ebből kiderült, hogy egy MTVA-alkalmazott is mentőt hívott a képviselőhöz, akinek komoly baja biztosan nincs, a bordáját fájlalja, végül csatlakozott is a többiekhez, bár nehezen mozog: