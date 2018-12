Videón, ahogy az MSZP és a DK képviselői a kerítésen átmászva jutnak be az MTVA-ba

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) és a Demokratikus Koalíció (DK) több képviselője is a kerítésen átmászva jutott be az MTVA Kunigunda utcai székházába – mondta el Gréczy Zsolt DK-s országgyűlési képviselő. Minderről Újhelyi István MSZP-s EP-képviselő tudósított a Facebook-oldalán, így főként MSZP-s és DK-s ellenzéki politikusok vannak az épületben azután, hogy Hadházy Ákost, és Szél Bernadettet kidobták az állami televízió székházából.

A kerítéses akcióról videót is készítettek:

Megérkezett az épületbe Niedermüller Péter, a DK EP-képviselője, a szintén DK-s Gréczy Zsolt, valamint Molnár Zsolt szocialista parlamenti képviselő is, az MSZP elnöke, Tóth Bertalan is, és az LMP képviselője, Kocsis-Cake Olivio. Továbbá tudósítónk jelentette, hogy Tordai Bence a Párbeszéd képviselője, Jakab Péter, a Jobbik képviselője, Szabó Szabolcs független képviselő, és Mesterházy Attila szocialista képviselő is a kerítésen átmászva jutott be az épületbe. Közben az MTVA már két kamerával veszi folyamatosan az ellenzéki politikusokat, akik be is olvasták a petíciójukat, ám az kérdéses, hogy ez valaha adásba kerül-e. Gréczy arról beszélt, hogy szimbolikusnak tartja, hogy egymást segítették át a kerítésen, Molnár Zsolt pedig azt mondta, hogy mindenfajta joggal ellentétes az, ami az MTVA-székházában történik.

Ezután egyébként ismét dulakodás alakult ki Varjú László DK-s politikus és a biztonsági őrök között, amit többen rögzítettek is. Az MSZP-sek folyamatosan élőben tudósítanak az épületből.

Kiemelt kép: Tóth Bertalan átmászik a kerítésen (Bárdi Bálint / 24.hu)