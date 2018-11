Pénzre van szükséged? Így lehet a tiéd a legjobb személyi kölcsön (X)

Ma már egyáltalán nem nagy ördöngösség személyi kölcsönt igényelni, ha az anyagi helyzetünk ezt kívánja meg. Még mindig lehetnek azonban ködös foltok azzal kapcsolatban, hogy mi kell az igényléshez és min múlik az, hogy mekkora összeget vehetünk fel. Szakértő segítségével jártuk körül a legfontosabb kérdéseket.

Bármikor adódhat az életben olyan szituáció, amikor egy banki hitel jelentheti a segítséget. Ha mindössze néhány millió forintra lenne szükségünk, már jó ideje nem kell kizárólag jelzáloghitelekre támaszkodnunk. Sokkal egyszerűbb és gyorsabb egy személyi kölcsön igénylése. Ugyanakkor a kölcsön igényélése sokak számára lehet még mindig egy ismeretlen vagy idegen folyamat. A személyi-kölcsön.hu hitelszakértői összeszedték a legfontosabb tudnivalókat a személyi kölcsönökkel kapcsolatban, hogy a legjobb döntést hozhassuk, ha hitelhez kell folyamodnunk.

Milyen hitel a személyi kölcsön és miben segíthet?

A ma hazánkban felvehető személyi kölcsönök elsöprő többsége jövedelem fedezetű banki kölcsön, és ezzel már most lerántottuk a leplet a személyi kölcsön egyik legnagyobb előnyéről a jelzáloghitellel szemben. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a hiteligényléshez nincs szükség ingatlanfedezetre, a pénzintézetnek mindössze arra van szüksége, hogy rendszeres jövedelem érkezzen a számlánkra, és ezt a rendszeres fizetést vagy nyugdíjat igazolni is tudjuk. A lakást nem kell kockára tenni, ez pedig meggyorsítja az igénylés folyamatát is hiszen mindösszesen egy, a munkáltató által kiállított jövedelemigazolásra van szükségünk a személyi iratainkon túl, szemben a jelzáloghiteleknél megszokott, napokat igénybe vevő értékbecsléssel és drága adminisztrációs terhekkel.

Míg a korábbi években célzottan vehettünk fel személyi hitelt is például autóvásárláshoz vagy lakásfelújításhoz, addig mára nagyban egyszerűsödött, hogy milyen hitelcélra költhetjük el a személyi kölcsönt: gyakorlatilag bármire. A bankok ma úgynevezett szabad felhasználású hiteleket kínálnak, amelyeknél nem kell igazolnunk a pénzintézet felé, hogy mire költöttük el a kölcsönt. Így tehát egyaránt finanszírozhatjuk belőle mindennapi kiadásainkat vagy például autóvásárlást, lakásfelújítást, iskolakezdést, de akár egyéni vállalkozásunkhoz szükséges eszközök beszerzésére vagy meglévő hiteleink rendezésére, azaz hitelkiváltásra is fordíthatjuk; ez már tényleg csak rajtunk áll.

A hitelösszeg ugyanis nem nagyon jelenthet akadályt a legtöbb cél elérésében. Több bank is kínál akár 10 millió forintot is személyi kölcsönként, ingatlanfedezet nélkül, de a többi pénzintézettől is igényelhető akár 7 millió forint is. Ma már szinte eltűntek a piacról a deviza alapú személyi hitelek, így nem kell tartanunk árfolyamkockázattól sem.

Persze felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a kamatkockázattal, azaz azzal a helyzettel, ha a törlesztőrészletünk a gazdasági változások hatására emelkedésnek indul és hónapról hónapra kell egyre többet fizetnünk. Manapság már ezért sem kell aggódnunk: a személyi kölcsönöket általában kiszámítható, fíx kamatozás mellett vehetjük fel, azaz a futamidő végéig megegyező nagyságú törlesztőrészletekkel számolhatunk, ha esik, ha fúj.

De mégis mennyibe kerül a személyi kölcsön? Nos, a személyi-kölcsön.hu statisztikái szerint a rekordalacsony kamatszinteknek köszönhetően kifejezetten olcsón finanszírozhatjuk ebből a hitelfajtából céljainkat. Míg a 2010-es évektől nem volt meglepő a 20-23 százalékos teljes hiteldíj mutató (THM), addig manapság már találhatunk bőven 10 százalék alatti THM-mel elérhető személyi kölcsönöket is.

A személyi kölcsön tehát

· gyorsabban, kevesebb adminisztráció mellett igényelhető a jelzáloghitelhez képest

· akár 10 millió forint felhasználását teszi lehetővé,

· amelyet bármire elkölthetünk (szabad felhasználás)

· jellemzően 6 és 96 hónap közötti futamidővel igényelhető

· a jelenlegi kamatkörnyezetben kedvező kamatozású, olcsóbb finanszírozási forma más hiteltermékekhez képest.

Mi a kölcsön feltétele?

A fent leírtak egyszerűen hangzanak és valóban, ma már akár online, 45 perc alatt lezavarhatjuk egyes pénzintézeteknél a hiteligénylést, de azért vannak feltételek, amelyeket teljesítenünk kell ahhoz, hogy pénzhez jussunk.

A legfontosabb, amelyet már fentebb is pedzegettünk, a rendszeres, igazolt jövedelem megléte. A bankokat egyrészt a törvények, másrészt a jól felfogott saját érdekük is arra kötelezi, hogy jövedelemfedezet nélkül ne hitelezzenek (hiszen akinek nincs bevétele, hogyan is fizetné vissza a kölcsönt?).

Milyen jövedelmet fogad el a bank? Elsősorban munkából származót.

· Néhány ritka kivételtől eltekintve legalább 3 hónapos munkaviszonyból származó jövedelmet kell igazolnunk alkalmazottként, de nem ritka, hogy a bankok akár 6 hónapra visszamenőleg is kérik bankszámlakivonatunkat, amelyen szerepel a beérkező jövedelem.

· Egy kicsit bonyolultabb a vállalkozók helyzete, a jelenlegi banki gyakorlat szerint ugyanis rendelkezniük kell legalább 1 lezárt üzleti évvel, ha kölcsönt szeretnének felvenni. Nekik egy NAV-tól származó jövedelemigazolásra is szükségük lesz, illetve azt is igazolniuk kell, hogy köztartozás mentesek.

· Nyugdíjasként nyugdíjfolyósítótól származó hiteles igazolásra vagy nyugdíjigazolványra van szükség.

Ezek csak a legáltalánosabb esetek, a bank bármikor kérhet további dokumentumokat, például közüzemi számlák befizetési igazolását, őstermelőktől őstermelői igazolványt vagy kamarai tagságot igazoló dokumentumot például jogászoktól vagy orvosoktól.

Nem csak az számít, hogy rendszeresen kapunk-e jövedelemet, hanem annak nagysága is. Ez alapján tudja meghatározni ugyanis a bank, hogy mekkora törlesztőrészlet engedélyezhető a számunkra, amelyet a mostanában sokat emlegetett JTM, azaz jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató alapján kalkulálnak a havi bevételünk és az összes havi törlesztendő adósságunk alapján. 400 000 forintos jövedelmi szint alatt a fizetésünk maximum 50 százalékát fordíthatjuk hitel vagy hitelek törlesztésére, felette pedig 60 százalékát.

De milyen feltételeket szabhat még meg a bank? Elesünk a hiteltől, ha

· Nem rendelkezünk magyarországi bejelentett lakcímmel

· nem teljesítjük az életkori elvárásokat

· Nem elegendő időt töltöttünk el munkahelyünkön (például még próbaidőn vagy felmondás alatt vagyunk)

· szerepelünk a Központi Hitelinformációs Rendszer (korábban BAR-lista) negatív adóslistáján

· nem rendelkezünk a bank által minimálisan elvárt jövedelemmel

· nincsenek meg a szükséges dokumentumok, úgy, mint személyi igazolvány vagy jogosítvány, illetve útlevél, lakcímkártya, adókártya, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás vagy NAV jövedelemigazolás vagy olyan bankszámlakivonat, amelyen szerepel a jövedelmünk, továbbá szükség esetén nevünkre szóló közüzemi számlák befizetési igazolásai is kellhetnek.

Ezek a leggyakoribb buktatók, amelyekre érdemes mindenképp odafigyelnünk, mielőtt hiteligénylésbe kezdünk, hiszen amennyiben ezek nem stimmelnek, jó eséllyel a bank sem fog rábólintani a hiteligényünkre.

Milyen költségekkel számolhatunk? Hogyan érdemes két személyi kölcsönt összehasonlítani?

A nagy kérdés persze mindenkiben az, hogy mégis mennyit kell visszafizetni, amikor hitelt veszünk fel. A hitelszakértők szerint érdemes két mutatót figyelnünk a kamat nagysága helyett.

Az egyik a korábban már említett THM: a teljes hiteldíj mutató ugyanis magában foglalja a kamatot és azokat a díjakat, amelyek még biztosan felmerülnek a hiteligényléssel kapcsolatban, például kiutalás díja vagy adminisztrációs költségek. A THM segítségével aránylag objektíven tudunk összehasonlítani több hitelterméket.

A másik árulkodó mutató a teljes visszafizetendő összeg, amely alapján könnyen összehasonlíthatjuk, hogy melyik kölcsön kerül többe majd a futamidő végére.

A kölcsönöket ma már nagyon könnyen hasonlíthatjuk össze egy olyan személyi kölcsön kalkulátor segítségével, mint amilyet a személyi-kölcsön.hu is kínál. Több mint tíz bank ajánlatait hasonlíthatjuk össze néhány kattintással nem csak a fent említett mutatók, de akár törlesztőrészlet nagysága alapján is, miután személyes igényeink alapján testre szabtuk (jövedelem, futamidő, felvenni kívánt hitelösszeg) a keresést. Így tehát megmenekülünk attól, hogy órákon át kelljen böngésznünk a bankok ajánatait, ráadásul láthatjuk, hogy jól megszokott bankunkon kívül milyen ajánlatok érhetők el a piacon. Nézzünk is néhány példát, hogy milyen kölcsönökkel találkozhatunk, ha személyi kölcsönre lenne szükségünk.

Személyi kölcsön kalkulátor: hogy átlássuk a teljes kínálatot

Tételezzük tehát fel, hogy le akarjuk cserélni az autónkat, amire 2 500 000 forintot szeretnénk felvenni, ennyi lesz a kölcsön összege. A hitelt 60 hónapos futamidővel vesszük fel és minden esetben a teljes futamidő alatt fix kamatozású hiteleket keressük, mert nem szeretnénk vállalhatatlanul magas havi törlesztőrészletet fizetni, amennyiben a kamatkörnyezet emelkedésnek indulna. A kalkulátorban megadhatjuk havi jövedelmünk nagyságát is, ami azért fontos, mert nettó 250 000 forint felett jellemzően már kamatkedvezményt adnak a bankok, ha pedig azt is vállaljuk, hogy a magas fizetésünket a bankhoz utaltatjuk, tovább mérséklődhet az ügyleti kamat, így még kedvezőbb konstrukciót kapunk.

Jelen esetben számoljunk nettó 250 000 forint alatti jövedelemmel. Az általunk megadott fenti kritériumok alapján a személyi kölcsön kalkulátor szerint a CIB Bank Előrelépő személyi kölcsöne lehet a legjobb választás: a THM 11,73 százalék, a törlesztőrészlet havonta 54 534 forint, a teljes visszafizetendő összeg a futamidő végén pedig 3 272 040 forint. Szintén kedvező lehet a Cetelem ajánlata: 13,07 százalékos THM-mel kicsit drágább konstrukció, a törlesztőrészlet 55 485 forint, a teljes visszafizetendő pedig 3 354 100 forint.

De mi van, ha lakásfelújításra kell a pénz és 5 000 000 forintra van szükségünk? A kalkulátorral erre is gyorsan megtalálhatjuk a legjobb megoldást. Ha nettó 200 000 forint feletti jövedelmet tudunk igazolni, a Cofidis mindössze 6,90 százalékos THM-mel ad ekkora összeget 60 hónapra, ami havonta 98 279 forintos törlesztőrészletet jelent. A Cetelem 9,74 százalékos THM és 103 549 forintos törlesztővel a második legjobb ajánlatot kínálja, míg a K&H Bank már 14 százalékos THM és 113 740 forintos törlesztőrészlettel ad ekkora hitelt nekünk.

Érdemes átböngészni a rangsor többi elemét is, hogy gyorsan kiderüljön a teljes visszafizetendő összeg alapján: nem mindegy, hogy melyik bankot választjuk, hiszen az ajánlatok között több tíz-, vagy akár százezer forintos eltérések is lehetnek, sőt, a kalkuláció alapján a legjobb három ajánlat között is milliós eltérés lehetséges magas hitelösszegnél.

Nem érdemes elhamarkodott döntést hozni

Ahogy azt a példákból is láthattuk, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik ajánlatot választjuk a bankok kínálatából, hiszen a futamidő végére több százezer forintot is kihajíthatunk az ablakon feleslegesen. Tervezzük meg a hitelfelvételt alaposan, kalkuláljunk, és válasszuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot, akár hitelfedezeti biztosítással, ha nem vagyunk biztosak a problémamentes visszatörlesztésben. Ha pedig szakértői segítségre van szükségünk, keressünk bankfüggetlen tanácsadót, mint amilyen a személyi-kölcsön.hu csapata is.