Az ATV szerint visszaadta a megbízást a vízilabdásokat vádoló kislány ügyvédje

Az ATV híradója azt állítja, visszaadta a megbízását annak a lánynak az ügyvédje, aki két vízilabdást vádol nemi erőszakkal. Gerencsér András szeptemberben azt mondta, ilyen durva ügye még sosem volt, és hogy „a legbrutálisabb felnőttfilmeket idézte a lány mondandója, hallgatni is borzalmas volt”. Mostanában viszont hiába kereste a sajtó, nem reagált.

Gerencsér korábban egyébként is védőügyvéd volt, nem a vádat szokta képviselni. Az ATV is azért kereste meg, mert meg szerették volna kérdezni, hogy áll most a per.