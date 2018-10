Reagált a budai kórház a csótányinvázióra

Péntek reggel mi is beszámoltunk a hvg.hu cikke alapján, hogy csótányinvázióra panaszkodtak a Budai Irgalmasrendi Kórház betegei. A hvg.hu-hoz most megérkezett a kórház válasza is a cikkel kapcsolatban, de a friss problémáról nem írnak levelükben, csak azt magyarázzák, hogy:

Az állandó rovar és kártevő-mentesítésre szerződött partnere hosszú évek gyakorlati tapasztalatával rendelkezik, országos szinten több egészségügyi, idegenforgalmi és élelmiszeripari intézményben végez rovar és kártevőirtást, ahol az elvárások speciálisak és nagyon szigorúak.

A cég a Budai Irgalmasrendi Kórházban a szerződés szerint negyedévente végez teljes körű rovarirtást, ez legutóbb szeptember 19-én történt meg.

Az állandó rovarirtások mellett saját dolgozóik is soron kívül kihelyezett csótánycsapdákkal és vegyszeres megoldással azonnal reagálnak a hirtelen fennálló probléma esetén a szolgáltató érkezéséig.

