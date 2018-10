Juhász Péter a közmédiától kapott sérelemdíjából kifizeti Deutsch Tamást

Megírtuk, másodfokon, jogerősen is pert nyert Juhász Péter, az Együtt volt elnöke a közmédia ellen. A korábbi politikus azért perelt, mert az MTVA híradásaiban tényként közölték, hogy Juhász a gyilkossággal és egyéb bűncselekményekkel vádolt Portik Tamás „embere”. A közmédiának kétmillió forintot kell fizetnie neki, és négyszer le kell adni a híradóban, hogy bocsánatot kérnek tőle. A pénzre Deutsch Tamás már be is jelentkezett, Facebook oldalán úgy kommentálta a hírt:

Szuper, akkor végre ki tudja fizetni azt a több mint félmillát, amivel nekem tartozik, miután csontra elvesztette a perét velem szembe.

Juhász korábban azt állította Deutschról, hogy folyamatosan drogozik, ezért a fideszes politikus perelt, és nyert is. Juhász a hvg.hu-nak azt mondta, Deutschnak most kezdett törleszteni, miután végrehajtást rendelt el a bíróság vele szemben, részletfizetést engedélyezve. Az első részlet ment át, ez 50 ezer forint volt. Hozzátette, a most megítélt sérelemdíjból ki tudja fizetni Deutschot.

(Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás)