Vírusokkal dolgoznak, de nincs elég fertőtlenítőszer a járványügyi intézetben

A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, az OKI Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóságánál, így fennáll a veszélye, hogy olyan vizsgálatok is leállhatnak, mint az akár halálos nyugat-nílusi láz tesztelése – derül ki a hvg.hu birtokába került belső levelezésből.

A lap szerint az október 3-án indult kör-e-mail tárgya: „leálló vizsgálatok”, ebben az akkori igazgató, Takács Mária megbízásábólazt kérték az egyes osztályok illetékeseitől: küldjék meg október 4-én délig,

hogy milyen vizsgálatok állnak le és kb. mikor.

Olyan válaszok érkeztek, mint például:

általános vírusdiagnosztikai osztályon a reagensek hiánya miatt az összes molekuláris vizsgálat, így a nyugat-nílusi láz, a kanyaró/rubeola, parvovírus vizsgálat, teszthiány miatt a nyugat-nílusi láz egyes verifikáló vizsgálatai állnak le a jövő héten.

Ugyanígy leállhat a hepatitis vírusok (A, B, C, D, E) molekuláris diagnosztikája. Több laborban a gázpalackok hiánya miatt áll le a munka, máshol a kórokozók tenyésztéséhez nélkülözhetetlen táptalajokat sem tudják előállítani. A hvg.hu szerint olyan, a laikusok számára is érthetően elemi fontosságú eszközök is fogytán vannak a dokumentumok alapján, mint a pipetták egyik alkotórésze vagy a fertőtlenítőszer.

A lap hiába küldte el kérdéseit az illetékeseknek, nem kaptak választ.

Fotó: Thinkstock, illusztráció