Orbán-idézetek miatt büntetett Kövér

Az LMP szembesíteni akarta a Fideszt azzal, 10 éve még mennyire ellenezte a tandíjat.

Miközben Ungár Péter (LMP) napirend előtt a tandíjról beszélt, párttársai Orbán-idézeteket tartottak a magasba, mire Kövér László kitiltotta őket az Országgyűlés hétfői üléséről.

A házelnök szerint a házszabály szerint Ungár Péternek kérvényeznie kellett volna, hogy szemléltető eszközt vehessen igénybe felszólalásához.

Az LMP szerint ők csak szembesíteni akarták a Fideszt azzal, hogy 2008-ban még ellenezték a tandíjat.

Kövér László házelnök viszont nem ért egyet Orbán Viktor korábbi szavaival és kitiltotta az LMP képviselőit az ülésről. Tartjuk: Stop Tandíj!

A Lehet Más a Politika (LMP) ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő (LMJ) aláírásgyűjtést indít Stop tandíj! címen. Demeter Márta frakcióvezető-helyettes közölte: a kormány folyamatosan a fiatalok ellen cselekszik: az elmúlt nyolc évben mintegy százezren szorultak ki a közoktatásból, ugyanennyien a felsőoktatásból, és az adatok tovább romolhatnak.

A Fidesz ellenzékben a tandíj ellen népszavazást kezdeményezett, most oktatási reformnak hazudja pénzszerzési akcióját.

Demeter Márta arra számít, hogy miként a magánnyugdíjaknál, most is kifosztják a szülőket, diákokat, miközben

röhögnek a markukba.

Szerinte a Budapesti Corvinus Egyetemen az állami férőhelyek számának megszüntetése után a tandíj több millió forint lehet. Tudatos társadalom- és gazdaságpolitika a kabinet részéről, hogy csak egy szűk elit jusson versenyképes tudáshoz.

Akinek van pénze, az kaphat diplomát, akinek nincs, annak marad a közmunka. Pitz Dániel, az LMJ elnöke arról beszélt, hogy a petíciót alá lehet írni online, a lehetmasajovo.hu/stoptandij oldalon.

A hallgatók nem akarnak tandíjat fizetni – ezt bizonyítja szerinte, hogy már több százan kitöltötték az ívet. Az oktatás most sincs ingyen, egy diploma megszerzése több millió forintba is kerülhet. Pitz Dániel abban bízik, hogy a hallgatók nagy része, több tízezer ember csatlakozik kezdeményezésükhöz. Utána átadnák a szignókat az illetékeseknek, továbbá az LMP egy javaslatot is benyújtana az Országgyűlésben.

